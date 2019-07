Datenmigration von iPhone zu iPhone: Wie das neue Feature von iOS 12.4 funktioniert

iOS 12.4 ist Voraussetzung

Gleiche Daten wie bei verschlüsseltem iTunes-Backup

Beide iPhones während Übertragung nicht nutzbar

Auf die erwartete Unterstützung von Apples Kreditkarte müssen zwar selbst amerikanische Nutzer weiterhin warten, doch dafür lieferte iOS 12.4 gestern ein anderes interessantes Feature. Nutzer können fortan die Daten ihres alten iPhones umgehend auf ein neues Modell übertragen – ohne den Umweg über iCloud oder iTunes gehen zu müssen. Dafür lässt sich entweder eine WLAN- oder eine Kabelverbindung verwenden.Die Voraussetzung dafür, dass der Datentransfer klappt, ist die auf beiden iPhones installierte iOS-Version: Sowohl das alte als auch das neue iPhone benötigen iOS 12.4, damit es funktioniert. Anwender müssen altes Gerät in der Nähe des neu einzurichtenden iPhones platzieren. Nach der Bestätigung der Apple ID geben Nutzer den Passcode ihres alten iPhones auf dem neuen Modell ein und aktivieren Touch ID oder Face ID.Im folgenden Menü gibt iOS die Wahl zwischen einem Datentransfer von iPhone zu iPhone oder dem Aufspielen eines iCloud-Backups. Wer iCloud nicht nutzen möchte oder keinen Speicherplatz für ein Online-Backup frei hat, erhält mit dem neuen Feature in iOS 12.4 eine komfortable Alternative ohne Cloud-Anbindung. Auch ein iTunes-Backup ist nicht nötig. Grundsätzlich ist es trotzdem empfehlenswert, für den Fall der Fälle immer ein Geräte-Backup verfügbar zu haben – egal ob in iCloud oder iTunes.Die direkte Übertragung zwischen zwei iPhones beinhaltet alle Daten, die auch bei einem verschlüsselten iTunes-Backup verfügbar sind. Dazu zählen Einstellungen, Fotos, sonstige Medien, App-Daten und vieles mehr. Da Apple die Größe der Anwendungen im App Store dynamisch für jedes einzelne iPhone-Modell anpasst, kann Drittanbieter-Software nicht direkt übertragen werden. Stattdessen lädt das iPhone alle entsprechenden Apps von Apples Servern herunter. Die alten App-Einstellungen bleiben bestehen.Je nach Menge an Inhalten und der Geschwindigkeit des Netzwerks kann der Datentransfer eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Per Kabel sollte die Prozedur schneller verlaufen. Möglich ist zum Beispiel eine Kombination aus Apples „Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter“ und „Lightning auf USB Kabel“, um beide Smartphones via Kabel miteinander zu verbinden. Sowohl das alte als auch das neue iPhone sind während des Prozesses nicht nutzbar. Anwender können sich entsprechend schon vorher auf eine Smartphone-Pause einstellen.