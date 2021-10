Das heutige Unleashed-Event live mitverfolgen (mit Video)

Live-Stream via Apple.com

Mit größter Spannung blickt die Technikwelt auf Apples bevorstehendes Event, das um 19 Uhr unserer Zeit beginnt. Seit dem ersten MacBook Pro mit Intel-Chips sind knapp 16 Jahre vergangen – jene Ära dürfte aber sehr bald enden. Wenn Cupertino heute nämlich das komplett neue MacBook Pro mit den Performance-Versionen der M-Chips zeigt, angeblich in den Ausführungen "M1 Pro" und "M1 Max", ist die Intel-Zeit im Notebookbereich wohl vorbei. Dass es weiterhin noch eine Intel-Variante der Pro-Notebooks gibt, klingt wenig wahrscheinlich. Wie immer bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Ereignissen beizuwohnen und mitzufiebern. Im Folgenden finden Sie die Zusammenfassung.Seit fast eineinhalb Jahren müssen die klassischen Bühnen-Events vorproduzierten Videos weichen, so auch bei der Unleashed-Veranstaltung. Den Live-Stream stellt Apple direkt über die Event-Seiten auf Apple.com zur Verfügung. Auch über das Apple TV lässt sich natürlich wieder alles verfolgen, was Apple zu zeigen hat. Der Startschuss erfolgt wie erwähnt um 19 Uhr unserer Zeit.Erneut stellt Apple einen Stream auf dem offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung, den man natürlich auch direkt hier verfolgen kann:Selbstverständlich lassen wir uns den heutigen Abend ebenfalls nicht entgehen, denn als langjährige Mac-Hasen ist die MTN-Redaktion ganz besonders gespannt auf das Event. Kurz vor 19 Uhr geht der gewohnte Live-Ticker an den Start, der zeitnah und in deutscher Sprache über alle Geschehnisse berichtet. Gleichzeitig erscheinen auf der normalen Seite schnellstmöglich fertige Artikel zu den Neuerungen, die sich dann direkt auch ausführlich kommentieren und diskutieren lassen.Auch über die mtechnews-App für iPhone und iPad ist es natürlich möglich, alle fertigen Artikel direkt zu lesen (Link: ). In eigener Sache: Wenn Sie sich in der App mit Ihrem MTN-Account anmelden, können Sie dort "MTN werbefrei buchen" – und für nur 14,99 Euro ein ganzes Jahr lang sowohl die App als auch die MTN-Webseite ohne Werbebanner genießen und MacTechNews dennoch unterstützen.Wir wünschen allen Teilnehmern einen spannenden Abend – bis dann wohl einige Monate lang keine Apple-Events mehr anstehen. Normalerweise läutet Apple die Event-Saison nämlich nicht vor März oder April ein, das erste Jahresquartal ist daher meist sehr ruhig.