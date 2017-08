DB Navigator für iOS vereinfacht Kauf von Nahverkehr-Tickets

Die Deutsche Bahn hat nach der Sommerpause eine neue Version des DB Navigator für iOS veröffentlicht (zur App: ). Nachdem im Juni die Suche nach Haltestellen verbessert wurde, hat die Deutsche Bahn nun den Kauf von Nahverkehr-Tickets vereinfacht. Langfristiges Ziel ist dabei die vollständige Abdeckung aller Strecken im öffentlichen Personenverkehr mit dem DB Navigator als Ticketzentrale.Mittlerweile werden in der iOS-App zehn Verkehrsverbünde in Deutschland unterstützt: AVV (Augsburg), MVV (München), VBB (Berlin-Brandenburg), VGN (Nürnberg), VRN (Rhein-Neckar), VRR (Rhein-Ruhr), VRS (Rhein-Sieg), VVS (Stuttgart) sowie Schleswig-Holstein-Tarif und WestfalenTarif. Obwohl damit bereits 37 Millionen Menschen erreicht werden, ist der DB Navigator von einer flächendeckenden Versorgung noch weit entfernt.Neben dem verbesserten Ticketkauf bietet die neue Version 17.06 auch eine detailliertere Wagenreihung mit Rollstuhlplätzen und Service-Hinweisen. Ebenfalls neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, über die Webseite der Deutschen Bahn gekaufte Gruppen-Tickets in die App zu übertragen. Bislang war dies nur für Einzeltickets möglich.Der DB Navigator setzt iOS 8.0 voraus und lässt sich als kostenlose App grundsätzlich ohne Registrierung verwenden. Einige Funktionen wie der Ticket-Kauf oder ein Abonnement über zeitnahe Verspätungshinweise erfordern allerdings die Erstellung eines Nutzerkontos bei der Deutschen Bahn.