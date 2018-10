CrossOver 18: Bessere Kompatibilität zu Windows-Apps und Support für macOS Mojave

Windows-Programme auf dem Mac

Linux-exklusive Features

CodeWeavers hat CrossOver 18 veröffentlicht. Die neue Version der App, mit der Nutzer Windows-Anwendungen direkt in macOS ausführen können, bringt neue Features und Verbesserungen mit. Dazu gehören die Unterstützung von macOS Mojave (10.14) und ein Update der Windows-kompatiblen Laufzeitumgebung Wine auf Version 3.14.Wine macht Windows-Programme ohne die Hilfe von Emulatoren oder Virtualisierungssoftware wie Parallels auf macOS und Linux-Betriebssystemen ausführbar. Entsprechend ist keine Windows-Lizenz vonnöten. Es reicht, die gewünschte Anwendung über Crossover zu installieren.CodeWeavers spricht von „tausenden Kompatibilitäts-Verbesserungen für Windows-Software“. Context-Menus in Microsoft Office etwa verschwinden während der Arbeit an Dokumenten nicht mehr sporadisch. Auch „Corrupt File“-Fehler in Office 2016 sollen behoben sein. Hinzu kommen mehrere gelöste Probleme im Zusammenspiel mit dem Blizzard-Client von Battle.net.Die 18. Version von CrossOver hat außerdem einige zunächst nur für Linux-Systeme angebotene Funktionen im Gepäck. Die verbesserte Unterstützung von DirectX 11 via WineD3D und DirectX 12 per vkd3d sowie Vulkan zählen ebenso dazu wie DXVK-Kompatibilität. Wann beziehungsweise ob die genannten Features auch für eine zukünftige Version der macOS-Variante erscheinen, ist nicht bekannt.CrossOver 18 ist über die Herstellerseite verfügbar . Die Basisvariante kostet 32 Euro. Kunden können die Anwendung 14 Tage gratis testen.