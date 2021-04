Clips-Update mit spektakulären Effekten – dank AR und LiDAR

Neu: „AR-Umgebungen“ mit Disco-Beleuchtung und mehr

Voraussetzungen

Kurze Videobotschaften, die mit Effekten versehen sind und sich in den Sozialen Netzwerken teilen lassen, erfreuen sich bereits seit geraumer Zeit enormer Beliebtheit. Apple hält für diesen Zweck eine eigene App parat, welche auf eine möglichst einfache Bedienbarkeit setzt und kostenlos im App Store heruntergeladen werden kann: Clips. Mit diesem Tool lassen sich auf dem iPhone und iPad rasch und unkompliziert Filter anwenden, Animationen und Memojis hinzufügen sowie Beschriftungen und Sticker ergänzen. Ferner kann der Nutzer aus über 100 Soundtracks wählen. Nun erhält die Software ein Update, das von von besonders anspruchsvollen Technologien Gebrauch macht und durchaus spektakuläre Effekte mit sich bringt.Augmented Reality spielt bei der neuen Version 3.1 von Clips eine zentrale Rolle: Die sogenannten „AR-Umgebungen“ messen in einem ersten Schritt mithilfe des LiDAR-Scanners den Raum aus, um laut Apple „realistische Effekte“ hervorzubringen. Als realistisch erachtet das Unternehmen dabei wohl die Lichtbrechung und andere physikalische Gesetze, die zum Einsatz kommen – die sieben AR-Umgebungen sind nämlich nicht allzu alltagstauglich: So können Nutzer unter anderem einen Konfetti-Regen über sie Szene legen, eine Tanzfläche simulieren oder Bänder aus Regenbogenlicht sowie Herzballons durch einen Raum gleiten lassen. Ein solches Video kann selbstverständlich mit Textetiketten, Emojis und Stickern kombiniert werden.Für die neuen Features benötigt der Nutzer ein entsprechend modernes Endgerät: Da der LiDAR-Scanner bislang lediglich im iPad Pro (2020 und 2021) und im iPhone 12 Pro (Max) seinen Dienst verrichtet, ist der Kreis an Anwendern etwas limitiert. Softwareseitig gilt es ebenfalls einige Voraussetzungen zu beachten: Neben dem Update von Clips, das hier heruntergeladen werden kann, muss auf dem Gerät bereits iOS oder iPadOS 14.5 installiert sein.