Cellebrite: „Das Knacken von iPhones dient der öffentlichen Sicherheit“

„Die öffentliche Sicherheit schützen“

„Gefahr von Missbrauch minimal“

Der israelische IT-Dienstleister Cellebrite hat sich für das Entschlüsseln von iPhones als wichtigen Service zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit ausgesprochen. Dies ist wenig überraschend, da das Knacken von Smartphones und die Weiterleitung der Daten an Behörden zum Geschäftsmodell des Unternehmens gehört.Cellebrite ist es laut eigenen Angaben gelungen, die Sperrungen von iOS 11 aufzuheben und an die Daten entsprechender iDevices zu gelangen. Auch die aktuelle iPhone-Generation soll betroffen sein. Dies sei aber keine weitreichende Gefahr für die Privatsphäre aller Nutzer, so das Unternehmen.Jeremy Nazarian, Chief Marketing Officer von Cellebrite, geht im Interview mit Forbes auf die Gründe ein, warum die Firma das Entschlüsseln von Mobilgeräten nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen für wichtig empfindet: „Es geht um die öffentliche Sicherheit.“ Jede Gemeinde sei von großen Gefahren wie Tötungsdelikten, Verbrechen gegen Kinder und drogenbezogener Bandenkriminalität bedroht.Nazarian nennt keine Details dazu, mit welchen Methoden Cellebrite an die Nutzerdaten von iPhones kommt. Jede diesbezügliche Äußerung bürge die Gefahr, Apple Hinweise für die Entwicklung von Schutzmechanismen zu liefern: „Wir empfinden eine Verpflichtung denen gegenüber, die sich für die öffentliche Sicherheit einsetzen.“ Dazu gehöre auch, mit möglichst geheimen Vorgehensweisen zu operieren.Der Chief Marketing Officer widerspricht Vorwürfen, denen zufolge die gleichen Werkzeuge, mit denen Cellebrite Behörden, Nachrichtendiensten und dem Militär Nutzerdaten verschafft, auch für illegale Zwecke verwendet werden können: „Hier geht es um keine Abhör-Technologie, die über längere Strecken funktioniert. Wir benötigen physischen Zugang zum jeweiligen Gerät. Es ist nicht so, dass jemand Ihr oder mein iPhone abhört.“ Die Technologie des Unternehmens beinhalte nichts, das einen Missbrauch begünstigt.Außer mit der Meldung über das Knacken von iOS 11 schaffte es Cellebrite vor einigen Jahren schon einmal zu einer gewissen Medienpräsenz. Mithilfe von Tools des Sicherheits-Dienstleisters soll es dem FBI 2014 gelungen sein, an Daten eines gesperrten iPhone 5c zu gelangen.