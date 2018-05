Carpool Karaoke: Erste Staffel kostenlos über TV-App

Ursprünglich war "Carpool Karaoke" ein Segment der "The Late Late Show with James Corden", in dem der Gastgeber mit prominenten Gästen in einem Auto durch Los Angeles fuhr und mit diesen bekannte Lieder nachsang. Unter den Gästen fanden sich viele bekannte Künstler wie Mariah Carey, Britney Spears, Justin Bieber, Stevie Wonder, Katy Perry, Selena Gomez, One Direction, Adele und Ed Sheeran.Im Jahr 2016 übernahm Apple die Rechte an Carpool Karaoke und veröffentlichte weitere Folgen exklusiv über Apple Music. Ohne Apple-Music-Abonnement war die Serie nicht zugänglich. Zur Übernahme im Jahr 2016 wurde sogar eine Episode mit Apple-CEO Tim Cook sowie Pharell produziert:Seit dem Wochenende steht nun die erste Staffel von Carpool Karaoke kostenfrei über die TV-App auf iOS bereit. In der ersten Staffel treten Größen wie Will Smith, Alicia Keys, Shakira, Jessica Alba, Sheryl Crow, Neil Patrick Harris und Linkin Park auf. Jeden Freitag soll eine weitere Episode kostenfrei über die TV-App erscheinen. Momentan scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Inhalte auf den Mac oder PC zu betrachten.Warum sich Apple dazu entschlossen hat, Carpool Karaoke über die TV-App zu veröffentlichen, bleibt rätselhaft. Vielleicht war ein Erwägungsgrund, die im Dezember gestartete TV-App zu mehr Nutzern zu verhelfen.