TV-App von Apple startet in Deutschland

Aktualisierung

Die Vielzahl an Apps für Videocontent, Streamingdiensten und Filmangeboten sind Apple im Prinzip ein Dorn im Auge. Denn von der Nutzbarkeit her sorgen sie dafür, dass Apple-TV-Kunden für jedes Angebot in eine andere tvOS-App wechseln müssen. Sowohl der Content als auch die Suchfunktion sind dann nur auf jeweils diesen Anbieter beschränkt. Deswegen kündigte der Konzern bereits vor einem Jahr eine zentrale Schnittstelle ab, eine TV-App, die auf alle Angebote zentral zugreifen und auch alle parallel durchsuchen kann. Lange Zeit beschränkte sich die App aber auf die USA.Heute ist die App in weiteren Ländern freigeschaltet worden, darunter Deutschland. Allerdings erfolgt der Start etappenweise, sodass Nutzer erst nach und nach darauf zugreifen können. Zu den ersten gehörte etwa der Twitter-Nutzer David Cox, der nach dem Verbinden mit dem heimischen WLAN die erste Content-App (TV Now Plus) in die TV-App überführen konnte. Da Apple bereits ankündigte, die App bei uns noch in diesem Jahr freizuschalten, dürften andere deutsche Nutzer bald folgen. Ebenfalls aufgetaucht ist die TV-App in Großbritannien und Frankreich.Es ist noch nicht bekannt, welche Video-Apps an Apples übergreifender TV-App teilnehmen. Man kann aber beispielsweise damit zu rechnen, dass die jüngst veröffentlichte Amazon-Prime-App dazugehört. Apples Lösung sorgt nicht nur dafür, dass Inhalte ohne App-Wechsel gefunden und geschaut werden können, sondern synchronisiert die Abspielstände auch über alle unterstützten Geräte hinweg (Apple TV, iPhone, iPad).Wenn Sie wissen möchten, ob die TV-App auch bei Ihnen zur Verfügung steht, müssen Sie einfach auf den Homescreen Ihres Gerätes blicken. Dort würde sie von alleine erscheinen; es ist also kein Besuch im App Store vonnöten. Bei uns in der Redaktion ist sie noch nicht erschienen, allerdings gibt es bereits einige Bilder und Berichte von anderen Nutzern aus Deutschland, die die TV-App verwenden.: Inzwischen ist die TV-App auch auf unserem Apple TV 4 erschienen.