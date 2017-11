Capture One 11: Mehr Leistung, umfangreichere Ebenenfunktionen

Ebenen mit allen Verarbeitungswerkzeugen verwendbar

Gesteigerte Leistung in vielen Bereichen

Das Bildbearbeitungswerkzeug Capture One ist in Version 11 erschienen und bietet Neuerungen im Ebenenbereich sowie allgemeine Optimierungen. Anbieter Phase One betont insbesondere die Verbesserungen im Workflow der Anwendung, der schneller und einfacher vonstattengehen soll als bei früheren Varianten der App. Auch die Leistung der Verarbeitungsengine soll erhöht worden sein.Wer häufig mit Ebenen arbeitet, kann sich über die erweiterte Funktionalität des Features freuen. Ebenen sind von nun an zusammen mit allen Bearbeitungswerkzeugen der Mac-App nutzbar. Zudem können Nutzer Skizzen oder Anmerkungen zu Fotos hinzufügen. Wenn das jeweilige Bild als PSD-Datei zu Photoshop exportiert wird, bleiben die eingefügten Inhalte als eigene Photoshop-Ebene erhalten. Zusätzliche Maskierungsfunktionen ermöglichen es, bereits erstellte Masken zu optimieren und scharfe Kanten weich zu zeichnen.Capture One 11 zeichnet sich zudem durch eine bessere Gesamtleistung als der Vorgänger aus. Die höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit von Fotos kommt jedem Nutzer zugute. Der optimierte Katalog-Workflow spart zudem einiges an Zeit, sofern Anwender die Funktion häufiger verwenden. Ganz praktisch ist die Prüfung auf Duplikate beim Bildimport. Das Tool unterstützt über 400 Kameras, die Phase One alle auf der eigenen Website auflistet Capture One 11 ist auf der Herstellerseite für 279 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) als Einzelpreis oder 20 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) pro Monat als Abo verfügbar. Vorausgesetzt wird mindestens OS X El Capitan (10.11.6). Nutzer können das Tool 30 Tage kostenlos testen