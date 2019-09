By Innovation Only: Wie sich das heutige Event live verfolgen lässt (mit Video)

1) Der Live-Ticker auf MacTechNews.de

2) Während der Keynote: Apple streamt (

Das heutige Apple-Event mit offizieller Bezeichnung "By innovation only" ist nicht mehr weit entfernt. Um 19 Uhr unserer Zeit beginnt die Veranstaltung und Tim Cook sowie sein Team betreten die Bühne. Noch nicht bekannt ist, ob es sich um das letzte Apple-Großereignis des Jahres handelt oder ob Apple noch ein weiteres Event im Oktober plant. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren dient das Steve Jobs Theater im Apple Park als Veranstaltungsort. Einige Neuvorstellungen gelten als sicher, darunter die Nachfolger von iPhone XR und iPhone XS, welche angeblich unter dem einheitlichen Namen "iPhone 11" zusammengefasst werden. Außerdem stellt Apple wohl die Apple Watch Series 5 vor und äußert sich zu den schon im Frühjahr angekündigten Diensten. Wer das Event mitverfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten.Zwar schalten wir während des Events die normale Webseite nicht ab, informieren allerdings wie üblich via Tickerseite, was sich gerade auf der Bühne tut. Ausführlichere Meldungen zu den neuen Produkten gibt es auf der regulären Hauptseite, sodass Sie die Ankündigungen direkt auch diskutieren können. Sollte Apples Live-Übertragung wie so häufig wieder einige Minuten hinterherhinken, dann ist der Ticker meist schneller als Apples Video-Broadcast.Die Live-Übertragung der Keynote ist seit Jahren normal. Eine Event-Seite schaltete Apple auch diesmal wieder, um darüber Video-Übertragung anzubieten. Als Empfehlung gilt HLS-Unterstützung (HTTP Live Streaming) des jeweiligen Browsers, weswegen mindestens iOS 7 oder OS X 10.8.5 auf dem Mac oder Microsoft Edge unter Windows 10 laufen müssen. Chrome und Firefox sind laut Apple nur "möglicherweise in der Lage", den Stream abzurufen – in der Praxis gibt es allerdings keine Schwierigkeiten. Auf dem älteren Apple-TV taucht zum Apple-Event ein spezieller Kanal auf, unter tvOS bietet Apple eine eigene Event-App an. Nachdem Apple vor einem Jahr auch Twitter als Übertragungskanal nutzte, gibt es diesmal noch ein weiteres Medium, nämlich YouTube: