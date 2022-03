Bloomberg: Apple will Hardware künftig als Abo anbieten

Viele Unklarheiten

Auch Macs und iPads?

Momentan verkauft Apple die meiste Hardware an Kunden per Barzahlung oder per Finanzierung – Mietmodelle finden sich am Markt seltener. Apple konzentriert sich seit vielen Jahren auf Abonnements von Software und Diensten. Offensichtlich plant Apple, dies bald auch auf Hardware auszuweiten, denn das gewöhnlich sehr gut informierte Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtet nun, dass Apple zukünftig Hardware per Abo anbieten will.Den Anfang soll laut Bloomberg das iPhone machen: Künftig sollen Kunden iPhones nicht nur per Barkauf oder per Finanzierung erwerben, sondern als Abo mieten. Der Prozess soll sich stark an Dienste- oder Software-Abos orientieren und es für den Kunden möglichst einfach machen, ein iPhone auf Zeit zu mieten. Stellt der Konzern neue Modelle vor, sollen laut Bloomberg Kunden automatisch die neuen Geräte erhalten, wenn ein Abo besteht.Für Apple hätte ein solches Abomodell den Vorteil, dass der (hohe) Kaufpreis erst einmal vor dem Kunden versteckt wird. Der Abonnent hätte den Vorteil, gegen einen monatlichen Betrag stets das aktuelle iPhone-Modell zu haben und sich nicht um den Verkauf des Altgerätes kümmern zu müssen.Leider scheint Bloomberg nicht allzu viele Details zu dem künftigen iPhone-Abo zu kennen. So ist zum Beispiel die Preisstruktur und die Laufzeit des Abos vollkommen unklar. Es ist denkbar, dass Apple eine Mindestlaufzeit von 3, 6 oder 12 Monaten vorgibt – unwahrscheinlich ist, dass ein Abo bereits nach einem Monat wieder gekündigt werden kann. Ferner ist auch nicht bekannt, wann Apple ein derartiges Angebot einführt. Denkbar ist, dass Apple das Abo-Programm im kommenden Herbst zusammen mit dem iPhone 14 ankündigt. Bloomberg geht leider auch nicht darauf ein, was die konkreten Unterschiede zum in den USA verfügbaren " iPhone Upgrade Program " sind.Bloomberg spricht aktuell hauptsächlich vom iPhone – doch auch beim Mac oder iPad könnte ein derartiges Abo-Programm Sinn ergeben. Wahrscheinlich wird Apple, je nachdem wie das Abo-Programm von den Kunden aufgenommen wird, dies mit der Zeit auf sonstige Hardware-Produkte erweitern.