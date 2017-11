Black Friday bei deutschen Einzelhändlern: Zahlreiche Rabatte auf Apple-Produkte

Cyberport

An kaum einem Tag im Jahr kommt so viel Elektronik-Hardware unter den Hammer wie am Tag der Preisnachlässe, dem Black Friday. Anders als Apple geben die deutschen Einzelhändler die meisten iPhones, iPads und Macs direkt mit vergünstigten Preisen ab, anstatt lediglich Geschenkgutscheine beizulegen. Hier ein Überblick über die attraktivsten Angebote.Der Dresdner IT-Händler hat nahezu die gesamte Apple-Palette reduziert, ausgenommen bleibe davon lediglich das neue iPhone X. Aber selbst das ebenfalls erst vor wenigen Wochen erschienen iPhone 8 und 8 Plus nehmen an der Aktion teil: Das 4,7’’ große Gerät mit 32 GB gibt es für 729 Euro (Apple: 799 €) und mit 256 GB für 879 Euro (Apple: 969 €). Das Plus-Modell mit 5,5’’-Display ist nur in der 64-GB-Variante verfügbar und kostet bei Cyberport jetzt 829 Euro (Apple: 909 €). Das günstigste Apple-Smartphone ist das iPhone 6 von 2014 für aktuell 359 Euro bei 32 GB.Auch die anderen Apple-Produktkategorien sind um teilweise zweistellige Prozentwerte reduziert. Das iPad Pro 10,5’’ von 2017 kostet aktuell nur 629 Euro (Apple: 729 €). Das von Apple nicht mehr angebotene Vorgängermodell mit 9,7’’ Displaydiagonale ist für 549 Euro zu haben (12 % weniger als normalerweise). Das günstigste Apple-Tablet ist das iPad 9,7’’ mit 32 GB für 333 Euro (Apple: 399 €). Bei den Notebooks gibt es leider keine Modelle mit Touch Bar, dafür gibt es das 2017er MacBook Pro ohne Touch Bar, dafür mit 2,3 GHz und 128 GB SSD für 1.239 Euro (-7 %) und das MacBook 12’’ von 2017 mit 1,2 GHz und 256 GB SSD für 1.249 Euro (-7 %). Bei iMac und Apple Watch sind die neuesten Modelle um etwa 6 Prozent reduziert. Die Aktionen laufen übrigens nicht nur heute, sondern das gesamte Wochenende. Die Abgabe erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen (bis zu 3 Geräte).Auch die Handelskette aus Berlin hat nahezu alle Apple-Produkte aus dem Sortiment reduziert, hier bleibt das iPhone 8 allerdings genau wie das iPhone X außen vor. Das größte iPhone 7 mit 256 GB dominiert hier die Sonderangebote mit einem Preis von 819 Euro (-15 %). Die Plus-Variante mit gleich hoher Speichergröße wird für 929 Euro abgegeben (-15 %). Bei den 2017er iPads gibt es die 128-GB-Variante um 50 Euro reduziert für 449 Euro. Die aktuelle Apple Watch Series 3 im Aluminiumgehäuse ist in vielen Ausführungen um 10 Prozent reduziert und landet bei 335 Euro für 38 mm und 365 Euro für 42 mm.MacTrade hat es sich deutlich einfacher gemacht als die Konkurrenz und ein sehr übersichtliches Angebotsportfolio zusammengestellt, das allerdings nur den Mac umfasst. Beim Kauf eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac oder Mac Pro erhalten Kunden 50 Euro Sofortrabatt und den Bluetooth-Lautsprecher FLIP 4 von JBL kostenlos dazu. Wer sich für eine Finanzierung des Rechners entscheidet, erhält sogar 100 Euro geschenkt. Auch hier läuft die Aktion noch bis Sonntagabend.