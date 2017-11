Black Friday bei Apple: Apple-Hardware kaufen, Geschenkgutschein mitnehmen

Eintägiges Shopping-Event

Apple ist nicht gerade dafür bekannt, Kunden mit Rabatten und Preisnachlässen zu locken. Doch der Black Friday, der Tag nach Thanksgiving, ist in der modernen US-amerikanischen Gesellschaft so sehr mit Kaufrausch und Nachlässen verbunden, dass auch Apple daran nicht vorbei kommt. Davon profitieren heute nicht nur die US-Kunden, sondern alle Spontankäufer von Apple-Hardware. Denn wer sich heute für bestimmte Geräte im Apple Online Store entscheidet, erhält von Cupertino einen Wertgutschein für einen weiteren Einkauf im Apple Store (Zur Aktion: ).Die Höhe des Gutscheins variiert je nach Produktkategorie. Für ein iPad Pro (10,5'' oder 12,9''), ein iPad 9,7'' oder ein iPad mini 4 gibt es jeweils 100 Euro geschenkt. Käufer eines iPhone 7 oder 7 Plus, iPhone 6s oder 6s Plus, bzw. iPhone SE erhalten 50 Euro. Die Apple Watch Series 1 ist mit einem Bonus von 25 Euro belegt. Der Höchstwert von 150 Euro ist für Kunden vorgesehen, die sich ein MacBook 12'', ein MacBook Pro, MacBook Air, iMac oder Mac Pro kaufen.Auffälligerweise sind just die neuesten und ältesten Geräte im Produktportfolio von der Aktion ausgeschlossen. So gibt es die 50 Euro iPhone-Bonus etwa nicht beim Highend-OLED-Modell iPhone X und auch nicht bei iPhone 8 oder 8 Plus. Genauso gehen Käufer der neuen Apple Watch Series 3 leer aus. Wer sich heute den einige Jahre alten Mac mini kauft, muss ohne die sonst üblichen 150 Euro für einen Mac-Kauf auskommen. Schließlich ist zu beachten, dass auch sämtliche preisreduzierte Produkte aus dem Refurbished Store für generalüberholte Produkte nicht zu den qualifizierten Produkten gehören.Zu den Konditionen der Black-Friday-Aktion gehört weiterhin, dass Kunden nur höchstens zwei Geschenkgutscheine einer Kategorie erhalten können. Sammelbestellungen von ganzen Batterien an iPhones berechtigen also nur für insgesamt 2*50 = 100 Euro. Selbstverständlich ist die Aktion zeitlich begrenzt und wird zum Ende des Tages regulär auslaufen. Der heutige Shopping-Event ist in seiner Form mit der Aktion am letzten Black Friday identisch.Weiterführende Links: