Bitkom: App-Umsatz in Deutschland verdreifacht sich innerhalb weniger Jahre

Umsatz legt stetig zu, In-App-Käufe führend

1,8 Milliarden Downloads im Jahr 2017

Der App-Markt in Deutschland wächst laut einer Bitkom-Studie immer weiter. 2017 betrug der hiesige Umsatz mit mobilen Anwendungen für Smartphones und Tablets insgesamt 1,5 Milliarden Euro. „Der Boom von Apps ist ungebrochen“, so Bitkom-Präsident Achim Berg. „Mit Wearables wie etwa der Smartwatch und Fitnessarmbändern erweitert sich das Ökosystem rund um Apps nochmals deutlich.“Bitkom beruft sich auf Daten des Marktforschungsinstituts research2guidance. 1,5 Milliarden Euro bedeuten eine annähernde Verdreifachung des Umsatzes gegenüber dem App-Markt im Jahr 2013. Seinerzeit waren es 547 Millionen Euro. 2014 stieg das Marktvolumen auf 909 Millionen Euro. In den beiden darauffolgenden Jahren lagen die Umsätze bei 1,3 Milliarden respektive 1,45 Milliarden Euro.Der Großteil des App-Umsatzes besteht aus In-App-Käufen in Spielen oder anderen Anwendungen, die sich im letzten Jahr in Deutschland zu 1,2 Milliarden Euro summierten. 232 Millionen Euro erwirtschaften sich über Werbung, und nur 91 Millionen Euro (6 Prozent des Gesamtumsatzes) kamen über die Kaufpreise von Apps zusammen.Das Marktforschungsunternehmen ermittelte für das letzte Jahr zudem insgesamt 1,8 Milliarden App-Downloads aus den beiden größten Stores. 65 Prozent davon entfallen auf den von Android-Geräten genutzten Google Play Store, 35 Prozent liefen über Apples App Store. Die Anzahl der verfügbaren Anwednungen verdoppelte sich innerhalb der letzten drei Jahren beinahe. Von den insgesamt 6 Millionen Software-Angeboten in den Stores kommen 3,4 Millionen von Google Play, 2,2 Millionen aus dem iOS Store und 600.000 von Amazons App Store.