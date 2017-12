Bildergalerie: Wenn iOS einen kompletten Dark Mode hätte

Auf dem Mac gibt es seit OS X Yosemite einen Dark Mode, der allerdings nicht das gesamte System, sondern nur einige Elemente dunkel einfärbt. Apple erfüllte damit einen seit vielen Jahren oft genannten Wunsch. Viele Nutzer hätten auch für iOS gerne ein solches Design. Zwar gibt es dort die intelligente Farbumkehr, allerdings entspricht dies keinem echten Dark Mode. Ein Design-Student hat dies zum Anlass genommen, alle wichtigen Ansichten von iOS einmal mit schwarzem Hintergrund zu entwerfen. Damit ähnelt die Oberfläche Apps wie beispielsweise der Watch-Verwaltung - diese zeigte sich schon immer in dunklem Gewande. Ein Dark Mode hätte gerade auf dem neuen iPhone X einen wichtigen Vorteil: Da OLED-Displays über keine Hintergrundbeleuchtung verfügen und stattdessen die Pixel selbst leuchten, sinkt der Energiebedarf bei vielen dunklen Partien. Der Akku ist bei weißem Hintergrund etwas schneller leer als bei schwarzen Flächen.Einen guten Eindruck von der allgemeinen Design-Stimmung bieten bereits die folgenden Bilder, auf denen neben App-Ansicht und Home-Indikator auch das Kontrollzentrum sowie der App Switcher zu sehen ist. Letzterer ist auszulösen, indem ein fester Druck auf den rechten Displayrand ausgeübt wird. Der Vibrancy-Effekt, also das Durchscheinen der Objekte im Hintergrund, kommt dabei gut zur Geltung.Sollte Apple tatsächlich die Entscheidung treffen, beispielsweise mit iOS 12 einen kompletten Dark Mode einzuführen, so sähe dieser höchstwahrscheinlich ziemlich genau so aus wie die Arbeit von Maximos Angelakis . In der Großdarstellung der folgenden Grafiken lässt sich sehr gut erkennen, wie sich die einzelnen Elemente der Oberfläche dann verhalten. Viele Grafikprogramme setzen auf schwarze Oberfläche, was den Kontrast zum eigentlichen Content steigert - genau dieser Effekt würde auch bei Darstellungen im App Store auftreten und die Inhalte stärker nach vorne treten, als wenn sie vor hellem Hintergrund liegen.