Big Sur: Apple gibt macOS 11.6.7 frei

Download über die Software-Aktualisierung

Apple hat soeben ein Update für macOS Big Sur über die Software-Aktualisierung herausgegeben, um einen Fehler zu beheben, welchen der Konzern mit dem letzten Update für Big Sur einführte: Am 16.5.2022 gab Apple Version 11.6.6 von macOS Big Sur frei – und relativ schnell fiel ein ärgerliches Problem auf: Anhänge aus E-Mail-Programmen wie Apples eigener Mail-App konnten nicht mehr geöffnet werden, wenn das Programm zum Darstellen des Anhanges bereits offen ist. Ist die Vorschau-App zum Beispiel schon geöffnet, kann die Mail-App einen Bild-Anhang nicht mehr in der Vorschau-App öffnen. Von diesem Problem ist auch Microsoft Outlook betroffen.Knapp einen Monat später schafft Apple in Form von macOS 11.6.7 Abhilfe für das Problem: Das neue Update soll diesen mit 11.6.6 eingeführten Fehler korrigieren. In macOS 10.15 Catalina oder macOS 12 Monterey tritt der oben beschriebene Fehler nicht auf.Wer den Fehler sofort aus der Welt schaffen will, öffnet zur Installation die Systemeinstellungen. In der Sektion "Software-Update" lässt sich die Aktualisierung herunterladen und installieren. Doch Vorsicht: Selbst die Installation von kleineren Fehlerbereinigungsupdates dauert zwischen 20 und 45 Minuten – je nach eingesetztem Mac. In dieser Zeit ist es nicht möglich, den Mac zu benutzen.