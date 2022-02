Betrügerische Software im App Store: Apple muss sich Gerichtsverfahren stellen

Eleftheriou: Apple ist viel zu nachlässig

Entwickler verklagt iPhone-Konzern auf Schadenersatz

Gericht gibt grünes Licht für Fortsetzung des Verfahrens

Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Entwickler, welche ihre Anwendungen in iOS App Store anbieten, handelt es sich um ehrbare Kaufleute. Allerdings gibt es in Apples digitalem Softwareladen – wie überall im richtigen Leben – auch etliche schwarze Schafe. Diese offerieren betrügerische Apps, mit denen sie arglose iPhone- und iPad-Besitzer etwa in Abo-Fallen locken und somit abzocken. Wenn Apple von derartigen Machenschaften in Kenntnis gesetzt wird, entfernt das Unternehmen die entsprechenden Anwendungen in aller Regel. Allerdings geht das Unternehmen nach Auffassung von Kritikern dabei nicht konsequent genug vor.Kosta Eleftheriou ist einer dieser Kritiker. Der Entwickler der populären App FlickType, einer Onscreen-Tastatur für die Apple Watch, wirft Apple seit Langem vor, bei der Bekämpfung von Scam-Software im iOS App Store allzu nachlässig zu sein. Durch Betrüger, die seine App oberflächlich nachahmen und durch In-App-Käufe von Abonnements hohe Umsätze erzielen, entgeht ihm nach eigenen Angaben viel Geld. Trotz mehrfacher Intervention seinerseits habe Apple nicht alle gemeldeten Scam-Apps entfernt, so der Vorwurf.Eleftheriou verklagte Apple deshalb im März 2021 vor dem Superior Court of California in Santa Clara (siehe ). Neben Schadenersatz für die ihm durch Apples Gebaren angeblich entgangenen Gewinne verlangt er vom Gericht, Apple wegen irreführender Werbung, wettbewerbswidrigen Verhaltens sowie Vertragsbruch zu verurteilen. Außerdem werden dem iPhone-Konzern in der Klageschrift Betrug, Falschaussagen sowie Fahrlässigkeit vorgeworfen. Apple ersuchte das Gericht unter Hinweis auf Präzedenzfälle, die Klage abzuweisen.Der zuständige Richter Peter H. Kirwan kam Apples Forderung allerdings nicht nach. Die ersten drei der von Eleftheriou erhobenen Vorwürfe sind seiner Einschätzung nach stichhaltig genug, um eine Fortsetzung des Verfahrens zu rechtfertigen. Gleichzeitig räumte er dem Entwickler einem Bericht von TechCrunch zufolge die Möglichkeit ein, die anderen Klagepunkte mit zusätzlichen Argumenten zu spezifizieren. Das will Eleftheriou nach eigenen Angaben tun und das Verfahren nach der Vorlage von weiteren Beweisen vorantreiben. Apple hat sich bislang zu der neuen Entwicklung nicht öffentlich geäußert. Wann es in dieser Angelegenheit zu einer Verhandlung kommt, ist nicht bekannt.