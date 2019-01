Bericht: iPhone 2019 enthält 4000-mAh-Akku, 120-Hz-Display und weitere Neuheiten

Besserer Akku mit schnellerer Ladefähigkeit

Höhere Bildwiederholrate des Displays

Triple-Kamera mit neuem Tele-Modul

Neue Berichte über die kommende iPhone-Generation sind herausgekommen: Die chinesische Seite Weibo spricht von 4000mAh-Akkus, verbessertem Display und höherer Zoomtiefe des Teleobjektivs.Das Max-Modell des iPhone XI will Apple demnach mit einem 4000-mAh-Akku ausrüsten. Seine Batterie würde damit 826 mAh mehr Kapazität als das aktuelle Modell erhalten. Zusätzlich soll der Hersteller den maximalen Energieumsatz beim kabellosen Laden erhöhen. Die ersten Geräte konnten mit höchstens 5 W geladen werden. Später erhöhte sich dieser Wert per iOS-Update und aufgrund leistungsfähigem Qi-Zubehör auf 7,5 W. Mithilfe neuer Technologie soll die nächste Generation sogar 15 W beherrschen und damit alle Wettbewerber aus dem Android-Umfeld auf die hinteren Plätze verweisen. Das iPhone sei dann das Handy mit der schnellsten drahtlosen Ladefunktion. Sie lasse sich eventuell später über eine weitere Software-Aktualisierung noch stärker beschleunigen.Zudem habe der iPhone-Produzent vor, bessere Displays zu verbauen. Sie sollen eine Bildwiederholrate von 90 bis 120 Hz beherrschen. Die Angabe weise daraufhin, dass Apple eine Lösung gefunden habe, die automatisch zwischen besseren Aufbaufrequenzen und höherer Akku-Laufzeit wechseln könne. Denkbar wäre etwa, das Telefon baue im Stromsparmodus das Bild nicht so häufig neu auf, um Energie zu sparen.Auch diese Gerüchteseite bestätigt den Einsatz von drei Objektiven: einem Super-Weitwinkel, einem Weitwinkel und einem Tele. Es soll sich beim Tele-Modul um eine Neuheit handeln, die einen 3-fach Zoom ermöglicht. In diesem Fall würde der digitale Zoom durch die erweiterte Nachberechnung auf 5-fach steigen. Ein weiterer Vorteil des dritten „Auges“ liegt in der verbesserten Analyse des Bildes, die für mehr Tiefeninformationen sorgt. Zusätzlich ließe sich per Triangulierung besser die Entfernung von Objekten berechnen. Durch die höhere Präzision könnte Apple auch der Software-Seite mehr Fokus-Fähigkeiten angedeihen lassen, in dem der Anwender etwa im Nachhinein einen neuen Schärfebereich wählen darf.