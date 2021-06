Bericht: OLED-Displays beim iPad geplant – außer in den Top-Modellen

iPad Air soll OLED bekommen

Weitere Gründe gegen Mini-LED

Beim iPad Pro gab es gerade erst große Display-Neuerungen, denn Apple hatte von gewöhnlicher Hintergrundbeleuchtung auf Mini-LED umgestellt. 10.000 LEDs in 2.500 Zonen sorgen dafür, das Geschehen möglichst punktgenau auszuleuchten. Wie gut dies in der Praxis klappt, ist allerdings etwas umstritten. Zwar beherrscht das neue Display komplettes Schwarz, allerdings kommt es artbedingt zwangsläufig zu gewissen Überstrahleffekten. Erklärungen zu besagtem "Blooming" und einen direkten Vergleich mit den zuvor eingesetzten Displays bietet folgende Meldung: Einem neuen Bericht zufolge will Apple aber auch weitere Modellreihen im Tabletsegment auf neue Displays umstellen. Anders als im Falle des iPad Pro kommt dann aber wohl kein Mini-LED, sondern OLED zum Einsatz. Bei diesen Displays leuchten die Pixel selbst, es bedarf keiner Hintergrundbeleuchtung mehr. Schwarz ist auch wirklich Schwarz, zu Blooming kommt es (nahezu) nicht. Allerdings hat OLED auch Nachteile, weswegen sich Apple gegen den Einsatz im iPad Pro entschied. Die als Produktivgeräte vermarktete Pro-Serie ist auf stundenlangen Einsatz am Stück ausgelegt – und hier kann es bei OLED-Display leicht zu unschönen Einbrenn-Effekten kommen.Der aus Korea stammenden Publikation ETNews zufolge gibt es aber noch einen weiteren Punkt, der für OLED in den günstigeren iPad-Varianten spricht. Anders als beim iPhone verwende Apple handelsübliche Panels, die Einkaufspreise unterscheiden sich angeblich kaum noch von den bisherigen LCD-Komponenten. Mini-LED wäre Apple hingegen wesentlich teurer gekommen. Bis zur diskutierten Umstellung ist es aber noch eine Weile hin, denn erst im kommenden Jahr wolle Apple den Schritt von LED auf OLED gehen. Das iPad Air gilt als sicherer Kandidat für neue Displays, beim günstigeren Modell ist die Situation noch offen. Die letzte Aktualisierung des iPad Air war im Oktober 2020 erfolgt, das iPad ohne Namenszusatz gibt es seit September 2020, das aktuelle iPad mini seit Frühjahr 2019.