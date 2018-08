Beliebteste Mobilbrowser: Facebook auf dem Weg zum Big Player

Seit vielen Jahren gilt, dass iOS zwar geringere Marktanteile als Android hält, Safari dennoch für deutlich höhere Mobilzugriffe sorgt. Ein Grund dafür ist die intensivere Verwendung von iPhones. Den aktuellen Zahlen von Mixpanel zufolge kommt Safari in den USA auf einen Marktanteil von 58,4 Prozent aller durch Mobilgeräte verursachten Zugriffe. Der Android-Standardbrowser Chrome schafft hingegen nur 33,3 Prozent – und das, obwohl es Chrome auch für iOS gibt, wohingegen Safari für Android nicht zur Verfügung steht. Allerdings gibt es noch einen dritten Anbieter , der nicht zu vernachlässigende Marktanteile erzielt und den die meisten Anwender wohl auch gar nicht als Browserhersteller wahrnehmen. Hinter Google Chrome lässt sich in den Web-Statistiken nämlich Facebook finden – genauer gesagt der integrierte Browser aus der Facebook-App.Wer in der Facebook-App einen Link aufruft, landet nicht in Safari, stattdessen öffnet sich eine eigene Web-Ansicht. Diese setzt natürlich ebenfalls auf WebKit, also dieselbe technische Grundlage wie Safari, allerdings im Facebook-eigenen Gewande. Je nach Staat erreichen die Marktanteile sogar mehr als 13 Prozent, was Facebook durchaus zu einem "Big Player" macht. Gleichzeitig demonstrieren die Werte aber auch, wie viele Nutzer Facebook zur primären Informationserlangung oder als wichtigstes Portal ins Internet verwenden.Eine noch sehr junge Entwicklung ist, dass Facebook gegen den Missbrauch dieser Marktmacht vorgeht, den Algorithmen nicht mehr komplett freien Lauf lässt, sondern auch redaktionell tätig wird. Wenn das Web-Erlebnis sowie News-Beschallung nur davon abhängt, was dem Nutzer aufgrund seiner Gewohnheiten und Interessen automatisch angezeigt wird, sind Fake News, Hoaxes, Clickbait bis hin zu gezielter Einflussnahme an der Tagesordnung. Aus den Erfahrungen der letzten beiden Jahre lernend greift Facebook daher verstärkt ein, beispielsweise mit Faktenchecks im Kampf gegen offensichtliche Falschmeldungen sowie Abstrafung irreführender Beiträge.