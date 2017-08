Begeisterung: Was die Wall Street zu Apples Quartalszahlen sagt

Apples Aktienkurs schoss gestern nach Bekanntgabe der Quartalszahlen in die Höhe. Auch wenn Umsatz und Gewinn wesentlich unter dem Ergebnis lagen, das Apple vor genau zwei Jahren erreicht hatte, so übertraf Apple dennoch die Erwartungen. Die Verkaufszahlen des iPhones gingen im Vergleich zum letzten Quartal zwar zurück, davon musste allerdings angesichts der bevorstehenden Einführung des iPhone 8 auch jeder ausgehen. Dennoch schnitt Apple besser ab als im Vorjahr und auch besser, als es manch einer prognostiziert hatte. Apples Einschätzung zum laufenden Quartal liegt bei 49 bis 52 Milliarden Dollar Umsatz. Dies wäre deutlich mehr als im Vorjahr, als Apple 46,9 Milliarden Dollar erzielte und damit 9 Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftete.An der Wall Street dominiert in jedem Fall die Begeisterung. Der Investmentbanker Macquarie kommentiert beispielsweise, wie optimistisch Apple die Zukunft zurecht einschätzt. Augmented Reality als Wachstumsbereich anzusehen, sei richtig. Laut Macquarie werden die zu erwartenden Software-Lösungen von Drittanbietern nicht nur dem App Store mehr Umsatz bescheren, sondern auch die iPhone-Verkäufe ankurbeln. Die Auswirkungen seien sowohl kurz- als auch langfristig zu spüren. William Blair & Company stimmt der Einschätzung zu. Apple positioniere die eigene Hardware aggressiv für Software der nächsten Generation.Morgan Stanley lobt, wie gut Apple über alle Produktlinien hinweg attraktiv aufgestellt sei und die zu erwartenden Hardware-Neuerungen sicherlich Wachstumstreiber werden. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse und Citi empfehlen ihren Anlegern explizit ein Investment in Apples Wertpapiere - als mögliche Gefahr wird allerdings der immer stärker gesättigte Smartphonemarkt genannt. Lediglich Barclays äußert sich etwas verhaltener und führt unter anderem China als zunehmend schwierigen Markt an.