Beats 1 - Zwei Jahre Apple-Radio, Interview mit den Moderatoren

Die größten Herausforderungen

Die tollsten Momente

Vor zwei Jahren ging nicht nur Apples Streaming-Dienst Apple Music an den Start, Teil des Gesamtpakets war auch der Radiosender Beats 1. Dieser steht allen Nutzern zur Verfügung, nicht nur Abonnenten. Rund um die Uhr betrieben wird der Sender vom dreiköpfigen Moderatorenteam, bestehend aus Zane Lowe, Ebro Darden und Julie Adenuga. In der letzten Zeit ist es allerdings ziemlich still um Apples ehrgeiziges Projekt geworden und man stößt nur sehr selten auf Bewerbung. Zum Start hatte Apple hingegen noch große Plakatflächen gebucht und mit dem Slogan "Worldwide. Always on." für Interesse gesorgt. Interessanterweise ging aus der Kampagne nicht hervor, dass Apple hinter dem Dienst steckt. In einem Interview haben sich die drei Beats-Köpfe ausführlich zu ihrem Projekt geäußert und sprechen über die Herausforderungen und Erlebnisse der letzten beiden Jahre.Nach den schwierigsten Momenten in der Geschichte des Senders gefragt, gibt es von Zane Lowe eine klare Antwort. Dies sei ganz klar die Startphase gewesen. Gerade einmal drei Monate Zeit gab es, um das gesamte Senderkonzept zu erarbeiten. Zu Anfang herrschte noch nicht einmal Klarheit, ob es sich überhaupt wirklich um Radio handle, was man dort tue. Das Ziel lautete, ein neuartiges Format zu schaffen, auf Künstler zu hören und diesen viel Freiraum zu lassen. Man musste sich veränderten Realitäten stellen, welche sich in der alten Radio-Welt nicht mehr abbilden lassen.Als schönste Erfahrung nennen die drei Moderatoren einhellig die Interviews mit bekannten oder auch unbekannteren Künstlern. Für Julie Adenuga waren es Britney Spears und Pharrell Williams, für Ebro Darden Newcomer wie Dave, Los Rakas, Anik Khan, Abir, Chronixx oder Khalid. Zane Lowe bezeichnet das Interview mit Kendrick Lamar als eines seiner bedeutendsten Gespräche, erinnert sich aber auch gerne an die Sendungen mit Chance the Rapper oder Lady Gaga.