Autonome Autos für Apple-Mitarbeiter geplant: Shuttle-Service zwischen Gebäuden

Wie aus einem neuen Medienbericht hervorgeht, hat Apple zwar die Produktion eines selbstfahrenden Autos aufgegeben, jedoch nicht die Konstruktion in Gänze. Neben der notwendigen künstliche Intelligenz (AI) plant Apple demnach den Aufbau selbstfahrender Shuttle-Fahrzeuge unter der Leitung von Apples ehemaligem Hardware-Chef Bob Mansfield. Das Projekt trägt den Namen PAIL, was für "Palo Alto to Infinite Loop" steht.Die Fahrzeuge sollen Mitarbeiter zwischen Gebäuden und Standorten im Silicon Valley transportieren und damit unter realistischen Bedingungen getestet werden. Dies ist insbesondere für die AI-Entwicklung wichtig, um mögliche Problemfelder frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die notwendige behördliche Genehmigung für drei selbstfahrende Autos (auf Basis des Lexus RX 450h) besitzt Apple übrigens seit April (MTN berichtete: ).Wann PAIL tatsächlich auf die Straße kommen wird, ist bislang wohl noch nicht abzusehen. Aktuell befindet sich das Projekt noch in der initialen Entwicklung, sodass Apple-Mitarbeiter noch keine Gelegenheit haben, den Dienst in Anspruch zu nehmen. Wie viele Mitarbeiter aktuell in PAIL involviert sind, ist nicht bekannt. In jedem Fall tritt Apple mit seinem Shuttle-Projekt in Konkurrenz zu Uber und Waymo (vormals Google Car), welche ebenfalls an selbstfahrenden Shuttle-Autos arbeiten.