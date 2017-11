Ausgepackt: iPhone X in der Redaktion angekommen

Fotos

Erste Eindrücke

Endlich ist auch in der MacTechNews-Redaktion das iPhone X eingetroffen. In einer kleinen "Auspackzeremonie" beleuchten wir mit zahlreichen Fotos die Details, die Käufer beim Öffnen der Verkaufsverpackung ins Auge springen. Dabei wird auch ein optischer Vergleich mit dem iPhone 8 gezogen, dass Apple bereits seit einem Monat verkauft.Wir haben uns für das Modell in Spacegrau und mit einer Kapazität von 64 GB entschieden. Wie üblich umfasst die Apple-Verpackung eine weißen, quaderförmige Schachtel, in dem neben dem eigentlichen Gerät ein Lightning-Kabel, Kopfhörer mit Lightning-Anschluss und eine Bedienungsanleitung warten.Was bereits nach wenigen Sekunden Nutzung auffällt, ist das unerwartet hohe Gewicht von 174 Gramm. Die Gehäusegröße lässt einen erst einmal ein ähnlich schweres Gerät wie das iPhone 8 erwarten, welches allerdings lediglich 148 Gramm auf die Waage bringt. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass das X einen knappen halben Millimeter dicker ist als der »kleine« Bruder 8, was sich in der Handhabung auch bemerkbar macht.Außerdem wirkt es so, als sei der Bildschirm viel näher am Schutzglas verbaut als bei früheren iPhones. Das Super-Retina-Display selbst überzeugt mit erheblich kräftigeren Farben als frühere Modelle, was nicht zuletzt auch an der neuen Displaytechnologie OLED liegt. Der Metallrahmen sieht sehr wertig aus, wenngleich man auf der schwarzen Glasrückseite unseres Gerätes sofort jeden einzelnen Fingerabdruck sehen kann. Das Sauberhalten des Gehäuses dürfte also ein größeres Thema sein, wenn man auf einen einwandfreien Look des iPhones besteht.Die Fotos zeigen das Größenverhältnis von iPhone X, iPhone 8 Plus und iPhone 6s. Durch die Displayabmessung von 5,8'' beim X, 5,5'' beim Plus-Modell und 4,7'' beim kleineren Modell es nämlich nicht befriedigend beschrieben. Trotz des größten Displays nehmen die Dimensionen des iPhone X eine Zwischenposition zwischen Plus-Modell und normalem Modell ein, da das Display bis an die Gehäuseränder ausgedehnt wurde. Natürlich bedeutet dies auch, dass das X eigene Schutzhüllen benötigt und keine von einem anderen iPhone erben kann.