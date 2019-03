Aufschlussreiche Fußnote: iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 kommen spätestens nächste Woche

Einrichtung "mit einem Fingertipp"



Foto: Apple

Foto: Apple

Zurzeit noch in der Betaphase

Mit einer Fußnote in der Beschreibung der neuen AirPods verrät Apple, dass iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 spätestens am 26. März veröffentlicht werden dürften. Die zweite Generation der Ohrstöpsel benötigt nämlich die aktualisierten Betriebssystemversionen für bestimmte Funktionen."Erfordert einen iCloud Account und macOS 10.14.4, iOS 12.2 oder watchOS 5.2." Mit diesem Satz im Kleingedruckten weist Apple auf die Voraussetzungen hin, die erfüllt sein müssen, wenn man die neuen AirPods "mit einem Fingertipp" so einrichten will, dass sie automatisch eingeschaltet und immer verbunden sind. Cupertinos Online-Store nennt als frühesten Liefertermin für die zweite Generation der drahtlosen Ohrstöpsel den 26. März. Folglich dürften die endgültigen Versionen der genannten Betriebssysteme spätestens an diesem Tag veröffentlicht werden.iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 befinden sich derzeit noch in der Betaphase, erst vor wenigen Tagen gab Apple die mitlerweile sechste Testversion der Systeme frei. Das ließ bereits darauf schließen, dass die Updates in allernächster Zukunft fertiggestellt sein würden. Mit der Fußnote bestätigt Cupertino dies nun sozusagen zwischen den Zeilen. Die neuen AirPods im Apple Online Store bestellen