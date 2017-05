Apples Siri-Lautsprecher: Im Design des Mac Pro und zur WWDC?

Fullspeed mit A-Prozessor

Bereits in der vergangenen Woche kam eine Meldung auf (MTN berichtete: ), nach denen Apple in Kürze einen Siri-Lautsprecher vorstellen werde. Aktuell sei das Produkt wohl in der finalen Entwicklungsphase und könnte in wenigen Wochen auf den Markt kommen. Dabei soll man sich in Cupertino stark an Amazons Echo-Produkte anlehnen.Jetzt hat sich Ming-Chi Kuo von KGI Securities zu Wort gemeldet und einige neue Bemerkungen zu Apples intelligentem Lautsprecher in den Raum geworfen. Zuerst geht er auf den Zeitpunkt für die Produktvorstellung ein, welche mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent auf der WWDC Anfang Juni stattfinden soll. Die Entwicklerkonferenz wäre sicher eine gute Veranstaltung um den Lautsprecher vorzustellen, da die übernächste Keynote von Apple vermutlich erst im September stattfinden wird und mit den neuen iPhones und einer möglichen neuen Apple Watch bereits gut gefüllt wäre. Zwar wurde in den letzten Jahren keine neue Hardware auf der WWDC vorgestellt, trotzdem gilt der Termin als sehr wahrscheinlich.Weiter wurden bereits Details zu dem angeblichen Design des Lautsprechers genannt. Dieses soll sich am aktuellen Mac Pro orientieren und auch ähnliche Dimensionen besitzen. So wäre ein Gehäuse aus hochglänzendem Aluminium mit Löchern für die Tonausgabe denkbar. Durch die relativ große Bauform und die verbaute Technik sei Apples Lautsprecher schwer und wirke massiv. Da es sich wahrscheinlich aber nicht um ein mobiles Gerät handeln wird, sollte dieser Punkt eher zu vernachlässigen sein.Zudem werde das Produkt über sieben Lautsprecher und einen Subwoofer verfügen, um einen ausgewogenen und angenehmen Klang zu ermöglichen. Für verschiedene Aufgaben brauche das Gerät Kuo zufolge einen starken Prozessor. Hierbei sei die finale Entscheidung angeblich noch nicht gefallen und Apple fasse sowohl den A8 als auch den A9 als Rechenkern ins Auge. Die Bedienelemente sollen im Gehäuse integriert sein, wobei Kuo nicht weiter erläutert, ob die Tasten auf der Oberseite oder dem Rand des Gehäuses verbaut sind.Wie von Apple gewohnt, soll es sich bei dem Siri-Lautsprecher um ein Premium-Produkt handeln, welches preislich über Amazons Echo liegt. Zu früheren Berichten, wonach der Lautsprecher über eine eingebaute Kamera verfügt, äußerte sich der KGI-Analyst nicht. Allerdings plane Apple eine kleinere Variante des Lautsprechers, die, ähnlich dem Echo Dot von Amazon, an eine Stereoanlage angeschlossen werden kann. Das kleinere Modell soll den aus den AirPods bekannten W1-Chip erhalten. Wann der kleinere Lautsprecher auf den Markt kommen könnte, bleibt vorerst unklar.Weiterführende Links: