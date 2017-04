Siri-Lautsprecher: Apples Alternative zum Amazon Echo angeblich kurz vor Fertigstellung

Ein neues Apple-Produkt

Siri gehört zwar zu den dienstältesten digitalen Assistenzsystemen auf dem Markt, doch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Software von der immer umfangreicher werdenden Konkurrenz langsam abgehängt wird. Die Nase vorn in dem Rennen um Kundenzufriedenheit hat im Augenblick wahrscheinlich Amazons Alexa, die in Form des Echo-Lautsprechers (Store: ) ihre eigene Hardware für knapp 180 Euro aufweist.Genau diesen Schritt erwarten Beobachter auch von Apple. Schon seit Monaten ist davon die Rede, dass Cupertino ebenfalls einen intelligenten Lautsprecher auf den Markt bringen wolle, der kabellos funktioniere und mithilfe von Siri gesteuert werde. In letzter Zeit wurde es aber wieder stiller um diese Gerüchte; doch nun twitterte Sonny Dickson, der aufgrund seiner Quellen schon öfter vorzeitig von Produktneuheiten wusste, dass die Planungsphase des Geräts kurz vor dem Ende sei. Die Alexa-Konkurrenz solle in Form eine »Siri/Airplay-Gerätes« daherkommen.An weiteren Informationen gibt es leider nicht viel. Lediglich die Verwendung von nicht näher spezifizierte Beats-Technologie und einer Variante von iOS als System nannte Dickson noch. Obwohl nicht explizit als »Lautsprecher« bezeichnet, kann man davon ausgehen, dass die Hauptfunktionalität des Geräts die Tonausgabe ist. Mittels AirPlay lassen sich Musikstücke oder Tonspuren von Filmen streamen, wobei nicht nur Bluetooth, sondern auch WLAN verwendet wird.Über einen Zeitplan für das Produkt lässt sich nur spekulieren. Die nächste Gelegenheit zur prominenten Vorstellung von neuen Produkten hat Apple Anfang Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC. Eine Vorstellung dort wäre zwar ambitioniert, kann aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die äußerst positive Resonanz auf Amazon Echo stellt sicherlich einen Anreiz für Apple dar, Siri mit diesem Produkt wieder zurück ins Rennen zu schicken, um nicht hinter Alexa, aber auch Googles Assistent, Microsofts Cortana und den anderen Konkurrenten zurückzufallen.Weiterführende Links: