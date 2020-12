Apples MagSafe-Leder-Wallet im Vergleich zu Drittanbieter-Produkten

Das Originalprodukt in vier Farben

Verarbeitung bei Apple am besten

Apples MagSafe-Feature für die aktuelle iPhone-Baureihe eröffnet neue Möglichkeiten für Zubehör: So finden sich mittlerweile einige Ladegeräte, die von den auf der Rückseite der Smartphones angebrachten Magnete Gebrauch machen. Findige Hersteller sollten aber bald mit weiteren Ideen aufwarten, die MagSafe zu nutzen wissen. Eine dieser Ideen kommt von Cupertino selbst: Mit dem MagSafe-Wallet findet sich eine Hülle im Portfolio des Unternehmens, die Platz für Ausweise, Debit- und Kreditkarten bietet. Mit 63,35 Euro ist das Zubehör nicht gerade ein Schnäppchen – Drittanbieter bieten mittlerweile deutlich preiswertere Alternativen an. Diese wurden bereits von einigen Testern ins Rennen gegen das Originalprodukt geschickt.Apples Wallet steht in den Farben Baltischblau, California Poppy, Sattelbraun sowie Schwarz zur Verfügung – und soll laut Angaben des Herstellers mit einem „speziell gegerbtem, veredeltem europäischen Leder“ punkten. Das kleine Case findet auf der Rückseite des Telefons Platz – und kann auch auf ein Clear Case, Silikon Case oder Leder Case von Apple angebracht werden, da diese ebenfalls über eingebaute Magnete verfügen. Dass diese eine schädliche Wirkung auf die Karten haben könnten, schließt das Unternehmen übrigens aus. Bis zu drei Karten lassen sich im Wallet verstauen.Einige Anwender haben die Wallets anderer Hersteller einem Vergleich unterzogen – und geprüft, ob sich das Zubehör von Drittanbietern im Vergleich mit dem Originalprodukt behaupten kann. Auffällig ist, dass sich die Produkte oft erstaunlich ähneln – Unterschiede sind zumeist nur bei näherem Hinsehen zu beobachten: So reicht die Verarbeitungsqualität der Kopien nicht an das Original heran. Die Karten lassen sich zudem bei Apples Variante wesentlich einfacher aus dem Case entnehmen.Erwartungsgemäß haften alle Wallets an der Rückseite – allerdings überzeugt Apples Variante mit dem besten Halt. Die Wallets von Drittherstellern lassen sich vergleichsweise einfach entfernen:Wer Apples Leder-Wallets online kaufen möchte, muss sich allerdings gedulden: Eine Lieferung noch in diesem Jahr schließt das Unternehmen aus. In den Apple Stores sieht die Lage hingegen deutlich besser aus. Immerhin können Interessierte dank Apples iPhone 12 Studio mögliche Farbkombinationen virtuell durchspielen.