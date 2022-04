Apples Mac-Lieferzeiten steigen wieder deutlich

Mac mini

Es ist noch nicht lange her, da könnten wir in unserer allmonatlichen Übersicht zu Apples Lieferzeiten folgern, dass die angespannte Situation wohl besser im Griff sei. Mehrere Mac-Ausführungen waren mit kurzen Wartezeiten zu haben, auch beim MacBook Pro sah es deutlich besser aus als noch im Februar. Nun hat sich die Lage allerdings erneut ziemlich gewandelt, denn aktuell ist man wieder mit ganz anderen Lieferprognosen konfrontiert. Selbst der normalerweise sehr gut verfügbare Mac mini steht lediglich in der Standardkonfiguration sofort bereit. Im Folgenden finden Sie einen Überblick, wie es um das Sortiment im Apple Online Store derzeit bestellt ist.: BTO-Versionen erst Ende AprilDie beiden Standardkonfigurationen, welche sich nur hinsichtlich der Speicherkapazität unterscheiden, kann Apple sofort versenden. Sobald es allerdings mehr als 512 GB sein sollen, spricht Apple von Ende April. Auch Abholung vor Ort ist frühestens am 29. April möglich. Verglichen mit der Situation Ende Februar entspricht dies einer zusätzlichen Woche Wartezeit bei BTO-Varianten.: Erst wieder im MaiNoch schlechter sieht es beim MacBook Air aus, das in den beiden Standard-Konfigurationen erst zwischen dem 3. und 10. Mai bei Kunden eintrifft. Etwas kurios: Sollen es 1 TB statt 512 GB sein, so sinkt die Prognose und gibt dann den 25. bis 28. April an. Bei 16 GB Arbeitsspeicher ist es dann hingegen wieder der Maitermin. Den aktuellen Gerüchten zufolge stehen erst im zweiten Halbjahr neue Modelle an, die gestiegenen Lieferzeiten sind daher kein Hinweis auf baldige Aktualisierungen.: Mai bis JuniEgal ob mit kleinem oder großem Display, vor dem 3. Mai kann Apple keine Lieferung zusagen. Die Aussage trifft aber nur auf den M1 Pro zu, beim M1 Max schnellt die Prognose bereits auf "25. Mai bis 9. Juni" nach oben. 64 statt 32 GB Arbeitsspeicher machen daraus bereits "30. Mai bis 10. Juni", womit auch das MacBook Pro schlechter als noch im März verfügbar ist.: Noch im AprilSehr viel besser gestaltet sich die Lage beim iMac 24", alle drei vorkonfigurierten Modelle können direkt nach Bestellung in den Versand gehen. Mehr Arbeitsspeicher sorgt für moderate Lieferverzögerungen, in diesem Fall wäre es zwischen dem 20. und 26. April so weit. Mit 2 TB Speicherkapazität wird es möglicherweise hingegen ebenfalls Mai, Apple nennt den Zeitraum "26. April bis 2. Mai".: Es kann Juli werdenWer sich mit einem Prozessor vom Typ M1 Max begnügt, erhält frühestens am 3. Mai seine Bestellung, mit einem M1 Ultra hingegen erst zwischen dem 1. und 17. Juni. Auch das ist mehr, als noch Mitte März. Abweichungen von der Standardkonfiguration führen dazu, dass Apple gar kein Datum mehr zeigt, sondern weiterhin bis zu 12 Wochen Wartezeit angibt – man befindet sich also bereits im Juli.