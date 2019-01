Apples Johny Srouji ist angeblich Kandidat für den Chefposten bei Intel

Chefposten seit Juni 2018 vakant



Die Stelle ist seit Monaten ausgeschrieben - demnächst könnte sie endlich besetzt werden. Apples Senior Vice President Johny Srouji steht Berichten zufolge auf der Liste der heißen Kandidaten, die den vakanten Chefsessel bei Intel erklimmen könnten.Intel ist seit Juni vergangenen Jahres auf der Suche nach einem neuen Chief Executive Officer (CEO). Der langjährige Vorstandsvorsitzende Brian Krzanich hatte im Sommer wegen der Beziehung zu einer Mitarbeiterin seinen Hut nehmen müssen. Seither führt Finanzvorstand Robert Swan kommissarisch die Geschäfte beim Chip-Giganten, dessen Prozessoren den weltweiten Desktop- und Notebook-Markt beherrschen und auch in Apples Computern zum Einsatz kommen.Johny Srouji könnte einem Bericht von Axios zufolge auf einer internen Liste möglicher Kandidaten für den Chefposten bei Intel stehen. Der israelische Chip-Spezialist ist seit 2008 in Cupertino tätig. Er leitete dort zunächst die Entwicklung von Apples erstem hauseigenen System-on-a-Chip A4, das unter anderem im ersten iPad und im iPhone 4 zum Einsatz kam und auch das Apple TV der zweiten Generation antrieb. Seit Ende 2015 ist der 1964 in Haifa geborene Srouji als Senior Vice President of Hardware Technologies bei Apple verantwortlich für die Entwicklung unter anderem von Prozessoren, Speichercontrollern, Sensoren und anderen Chips. Bloomberg zufolge soll die Entscheidung, wer neuer Chef bei Intel wird, noch vor der Bekanntgabe der Bilanz für 2018 erfolgen. Diese ist auf den 24. Januar terminiert. Zu den aussichtsreichen Kandidaten sollen auch etliche weibliche Führungskräfte gehören.