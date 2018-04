Apples Hochleistungsdatenbank: FoundationDB als Open Source veröffentlicht

Im Jahr 2009 wurde FoundationDB mit dem Ziel gegründet, eine schnelle, einfache und verteilte NoSQL-Datenbank zu entwickeln, die selbst bei Fehlern und Ausfällen die Datenintegrität nicht gefährdet ( "ACID-Compliant" ).Fast alle Apple-Dienste, wie zum Beispiel die iCloud-Photo-Bibliothek, iCloud Drive, Notizen, Erinnerung sowie Pages, Numbers und Keynote basieren intern auf Apples CloudKit. CloudKit bietet Apple und Drittherstellern den Zugriff auf eine NoSQL-Datenbank, aufgeteilt in private Datenbanken zur Synchronisation von Informationen über die eigenen Geräte hinweg wie auch über öffentliche Datenbank zur Erstellung von Apps wie Apple News oder Twitter-artigen Programmen.Apple kaufte Anfang 2015 die Firma FoundationDB - damals wurde spekuliert, dass Apple FoundationDB besonders bei CloudKit einsetzen könnte. Ein kürzlich erschienenes Paper über die Innereien von CloudKit widerspricht dem allerdings - hier erwähnt Apple, dass man intern Apache Cassandra als NoSQL-Datenbank für CloudKit einsetzt.Apple hat nun den Quellcode von FoundationDB über GitHub unter der "Apache License 2.0" veröffentlicht - diese Lizenz erlaubt selbst die kommerzielle Nutzung uneingeschränkt. Beschrieben ist in der Dokumentation, wie man FoundationDB auf macOS wie auch unter Linux mittels Docker zum Laufen bekommt.Es ist unklar, warum Apple vor drei Jahren FoundationDB gekauft hat. Entweder ist das Ziel, das 2014 erstmals erschienene CloudKit langfristig von Apache Cassandra auf FoundationDB zu migrieren oder man war nicht an der Technologie von FoundationDB, sondern viel mehr an den Entwicklern interessiert.