Apples Hardware-Chef als neuer Intel-CEO? Dieser winkt angeblich ab

Chip-Experte als naheliegender Kandidat

Srouji wendet sich an sein Team

Weiterhin kein Intel-CEO

Seit mehr als einem halben Jahr muss der Chipgigant Intel nun schon ohne CEO auskommen – zumindest ohne offiziellen, denn im Juni übernahm Finanzchef Robert Swan den Posten übergangsweise. Der vorherige CEO war über eine unternehmensinterne Affäre gestolpert. Wie in vielen Großunternehmen üblich ist es hochrangigen Führungskräften untersagt, mit Unterstellten eine Beziehung einzugehen. Auch wenn es sich um eine einvernehmliche Partnerschaft gehandelt hatte, stand dies dennoch im deutlichen Widerspruch zur "Non-fraternization policy". Brian Krzanich gab nach Bekanntwerden der Angelegenheit seinen Posten ab, seitdem sucht Intel nach einem Nachfolger.Mitte Januar hieß es, dass Apples Hardware-Chef Johny Srouji auf der Liste der aussichtsreichen Kandidaten stehe. Angesichts der beruflichen Historie des seit fast 11 Jahren bei Apple tätigen Srouji kamen die Berichte nicht überraschend. Als Chip-Spezialist, der unter anderem auch die Entwicklung des ersten Apple-eigenen A-Chips leitete, bringt er für Intel interessante Qualifikationen mit. Aus diesem Grund galt Srouji branchenintern als naheliegende Wahl mit besten Chancen.Einem neuen Bericht zufolge hat Apple aber nicht zu befürchten, einen neuen Hardware-Chef suchen zu müssen. Johny Srouji wandte sich demnach an sein Team und stellte klar, dass er keinerlei Abwanderungspläne hege und stattdessen in Cupertino bleiben wolle. Nicht bekannt ist, ob Gespräche zwischen Srouji und Intel stattfanden oder ob es für den "Senior Vice PresidentHardware Technologies" ohnehin völlig uninteressant ist, seine Arbeitskraft anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.Wer nun neuer Intel-CEO wird, bleibt damit weiterhin offen. Bloomberg hatte kürzlich gemeldet, die Entscheidung solle vor dem 24. Januar getroffen werden, um eine Vorstellung auf der Quartalskonferenz am 25. machen zu können. Letztere brachte zwar einen schwachen Ausblick auf kommende Geschäftszahlen, nicht jedoch eine CEO-Ankündigung mit.