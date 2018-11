Apples Geschenke-Ratgeber für Weihnachten 2018

Wer momentan Apples Produktseiten besucht, wird so wie jedes Jahr mit einem großen Geschenke-Ratgeber begrüßt. Diesmal läuft die Weihnachtsaktion unter dem Titel " Zusammen ist Weihnachten am schönsten ." Vorrangig nutzt Apple die Bewerbung natürlich, um auf eigene Produkte hinzuweisen und auch passendes Zubehör vorzustellen. Gleich vorweg: Natürlich leistet sich Apple keine Rabattschlacht und nimmt nicht am Wettbewerb um den niedrigsten Preis teil. Daher stehen die beworbenen Artikel allesamt auch zum normalen Vollpreis zur Verfügung – ob sich daran zum Black Friday kommende Woche etwas ändert, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.Auf den nicht sonderlich übersichtlichen Weihnachtsseiten hebt Apple ganz oben das iPhone Xs nebst AirPods, der Apple Watch Series 4, Lederschutzhüllen für das iPhone sowie verschiedenfarbige Watch-Armbänder hervor. Erst im zweiten Abschnitt folgen iPhone XR, der HomePod und Geschenkkarten für den App Store. Apple erwähnt die bekannten Lieferbedingungen: Bei Aufträgen über 40 Euro wird kostenlos bis zum nächsten Tag verschickt – alternativ kann man die Bestellung auch wenige Stunden später selbst im Apple Store abholen.Im weiteren Teil des Geschenkeführers tauchen die jüngst aktualisierten iPads, das "Smart Folio" (Schutzhülle), der Apple Pencil, erneut das iPhone Xs und erneut die AirPods auf. Erst recht weit unten bewirbt Apple das Apple TV, die schwarze Magic Mouse 2 sowie zahlreiche weitere Zubehörartikel. Angebote von Drittherstellern haben es diesmal offensichtlich nicht auf die Weihnachtsseiten geschafft, stattdessen konzentriert sich Apple auf Produkte aus dem eigenen Sortiment. Ob die Weihnachts-Sonderseiten einen wirklichen Mehrwert darstellen, sei einmal dahingestellt. Wer ohnehin die Apple-Welt aufmerksam beobachtet, dürfte keinerlei neue Erkenntnisse gewinnen. Lediglich kompletten Apple-Neulingen erspart die Übersicht einen Komplett-Rundflug über alle Produktseiten hinweg.