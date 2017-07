Die 2016 in Neapel, Italien gegründete Apple Developer Academy an der dortigen Universität hat am gestrigen Donnerstag die erste klasse an fertig geschulten Entwicklern verabschiedet. Auf Twitter lobte Apple-Managerin Lisa Jackson die Absolventen als äußerst qualifiziert und bezeichnete das Projekt als vollen Erfolg.Die Ausbildung an der Apple Developer Academy dauert insgesamt neun Monate, ist aber bei der Suche nach einem Arbeitgeber in der Computerbranche von immensem Vorteil. Apples Rechnung zufolge arbeiten insgesamt über 75.000 Menschen in Italien an den im italienischen App Store eingestellten Programmen.Weiterführende Links: