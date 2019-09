Apples AR-Headset: Patentantrag beschreibt erheblich verbesserte Tracking-Technik

Nicht nur Umgebung und Kopfbewegungen

RGB-Kameras und Trägheitsnavigation

Zusammenspiel zahlreicher Sensoren

Zahlreiche Patente für AR-Geräte

Eine der Herausforderungen, der sich die Entwickler von VR- und AR-Headsets stellen müssen, ist die möglichst genaue Erfassung der Umgebung und der Körperbewegungen des Nutzers. Apple will diese Aufgabe offenbar mit einer Vielzahl verschiedener Sensoren bewältigen. In einem Patentantrag beschreibt der kalifornische Konzern seinen Ansatz.Die Schutzschrift, welche das US Patent and Trademark Office (USPTO) einem Bericht von Patently Apple zufolge jetzt veröffentlicht hat, bezieht sich auf ein Headset, das sowohl für VR- als auch AR-Anwendungen geeignet ist. Das Gerät soll nicht nur die Umgebung und die Kopfbewegungen des Nutzers, sondern auch weitere äußere Einflüsse erfassen können. Dazu gehören etwa Handgesten und die exakte Position im Raum. Diese komplexe Aufgabe will Apple mit zahlreichen verschiedenen Kameras und Sensoren angehen.Unter anderem enthält das von Apple in dem Patentantrag beschriebene Headset zwei Farbkameras mit Infrarot-Sperrfiltern sowie zwei Monochrom-Kameras mit Bandpassfiltern für den Nahinfrarot-Bereich. Hinzu kommen ein Trägheitsnavigationssystem, ein Time-of-Flight-Sensor mit Infrarotstrahler und ein Lichtgranulations-Projektor ("Speckle Projector"). Die Informationen aller Sensoren laufen in einer Prozessoreinheit zusammen, die für die Auswertung und die Ausgabe der grafischen Inhalte auf die beiden eingebauten Displays zuständig ist.Dank des Zusammenspiels dieser zahlreichen Sensoren soll das beschriebene Headset in der Lage sein, sowohl die Umgebung exakt wahrzunehmen als auch die Bewegungen einzelner Körperteile zu erfassen. Das System erstellt hierzu ein virtuelles Skelettmodell des Nutzers, mit dem dann zuvor definierte Gesten einzelner Körperteile abgeglichen werden. Zudem lässt sich nach Apples Vorstellung die Position unter anderem dadurch äußest genau bestimmen, dass das Trägheitsnavigationssystem die Kamera-Informationen ergänzt, falls diese keine hinreichend genauen Daten liefern.Apple verfügt bereits über eine ganze Reihe von Patenten im Zusammenhang mit AR-Brillen und -Headsets. Der jetzt veröffentlichte Antrag ergänzt also das vorhandene Portfolio der Schutzschriften des Unternehmens. Ob der kalifornische Konzern die in dem Antrag beschriebene Technik bereits praktisch entwickelt oder gar erprobt, ist nicht bekannt.