Apple verteilt macOS 10.13.4 Beta 2 - noch einmal

Üblicherweise müssen Tester, die am Betaprogramm für kommende Apple-Betriebssystem teilnehmen, bei auftretenden Fehlern bis zur nächsten Betaversion warten, bis sie vielleicht gelöst werden. Das dauert in der frühen Betaphase stets eine bis zwei Wochen. Doch in besonders dringenden Fällen reicht Apple außer der Reihe ein kleines Update nach, so geschehen heute Nacht für die zweite Betaversion von macOS High Sierra 10.13.4, welche der Konzern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an Entwickler verteilt hatte.Die Buildnummer der Version stieg nur leicht von zuletzt 17E150f auf jetzt 17E150g. Apple kommunizierte nicht, aus welchem Grund das Zwischen-Update nötig wurde, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich um einen größeren, wenn auch nicht schwer zu behebenden Fehler gehandelt haben muss.Entwickler, die bereits die erste Version von Beta 2 installiert hatten, finden das Update normal im Mac App Store angeboten. Die neue Version ist auch als öffentliche Beta verfügbar. macOS 10.13.4 bringt Messages in the Cloud zurück, führt ebenso wie iOS 11.3 eine Beta des Business Chat in der Nachrichten-App ein und nennt die iBooks-App in Books um. Außerdem beginnt Apple in dieser Version damit, Nutzer beim Start einer 32-Bit-App vom baldigen Support-Ende solcher Programme zu informieren.