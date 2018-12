Apple veröffentlicht iOS 12.1.2, macOS 10.14.3 und watchOS 5.1.3 in der ersten Entwicklerversion

Wohl reine Bugfix-Updates

Bevor Apple die Entwicklerteams in die Weihnachtspause schickt, gibt es nun doch noch mindestens eine Betarunde. Wenige Tage nach Freigabe der letzten großen Updates (macOS 10.14.2, iOS 12.1.1, tvOS 12.1.1 und watchOS 5.1.2) verteilte Apple nämlich am heutigen Abend neue Betaversionen für Entwickler – von iOS 12.1.2, macOS 10.14.3, tvOS 12.1.2 sowie watchOS 5.1.3. Für Apple ist es ein ganz normales Vorgehen, nicht viel Zeit zwischen Veröffentlichung einer finalen Version und Start der nächsten Betaphase verstreichen zu lassen.Spekulationen, iOS 12.1.2 mache möglicherweise den Weg frei für Apple Pay in Deutschland, klingen indes weniger wahrscheinlich. Sollte Apple den Bezahldienst wie versprochen noch in diesem Jahr auch hierzulande anbieten, wäre die Betaphase von iOS 12.1.2 schlicht zu kurz – noch nie veröffentlichte Apple ein Systemupdate nach nur einer einzigen Entwicklerversion. Die Release Notes selbst schweigen sich zu den konkreten Änderungen aus, Apple bemüht einmal mehr nur die Standardformulierung der "Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen", welche man bei fast jeder Aktualisierung liest. Selbiges trifft auch auf die erste Entwicklerversion von macOS 10.14.3 und watchOS 5.1.3 zu, deren Änderungen ebenfalls noch unbekannt sind.Man kann davon ausgehen, dass macOS 10.14.3 und iOS 12.1.2 erst im Januar oder Februar erscheinen und im Laufe der Betaphase keine größeren Neuerungen erhält. Zwar spendierte Apple iOS in den vergangenen Jahren auch zwischen zweier Major Releases wichtige Funktionsverbesserungen, allerdings immer nur in x.x-Updates und nicht bei "Zweite Nachkommastelle"-Aktualisierungen. Die Betaphase kleinerer Updates dauert normalerweise rund sechs bis acht Wochen.Im Folgenden noch eine kurze Übersicht, welche Betaversionen Apple momentan über den Entwicklerbereich zur Verfügung stellt – momentan sind dies nur Systemupdates. Wie üblich geben wir Systemversion, Buildnummer sowie Datum der Veröffentlichung an.Build 18D21c (10.12.2018)Build 16D5024a (10.12.2018)Build16K5524a (10.12.2018)Build 16S5523a (10.12.2018)