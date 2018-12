Apple veröffentlicht iOS 12.1.1, macOS Mojave 10.14.2 und tvOS 12.1.1

macOS 10.14.2

Der letzte bzw. vorletzte Update-Abend des Jahres 2018 wurde soeben eingeläutet, denn Apple veröffentlichte die seit Ende Oktober schon als Betaversionen verfügbaren Systemupdates für alle Nutzer. Ab sofort sind damit macOS 10.14.2, iOS 12.1.1 und tvOS 12.1.1 verfügbar, watchOS 5.1.2 fehlt allerdings noch. Gleichzeitig aktualisierte Apple auch die Systemversion des HomePods und veröffentlichte ein Sicherheitsupdate für macOS 10.13.6. Wir fassen im Folgenden die wichtigsten Informationen zusammen.Größere Änderungen bei einem 10.x.x-Update sind eher selten, da Apple normalerweise alle sichtbaren Neuerungen im alljährlichen Major Release bündelt. Genauso verhält es sich bei macOS 10.14.2, das vorrangig Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen mitbringt. Laden und installieren lässt sich die neue Version über die Systemeinstellungen – denn mit macOS 10.14 Mojave verbannte Apple Systemupdates bekanntlich aus dem Update-Bereich des Mac App Store und verlagerte diese an einen neuen Ort.Die erste Aktualisierung nach iOS 12.1 ist zwar in erster Linie in Wartungsupdate, bringt aber an einigen Stellen auch zusätzliche Verbesserungen mit. So weitete Apple beispielsweise "Haptic Touch" des iPhone XR auf Benachrichtigungen aus (siehe ). Außerdem können Nutzer in FaceTime mit nur einem Tap zwischen vorder- und rückseitiger Kamera umschalten und Live Fotos während eines Gesprächs aufnehmen.Apple verspricht zudem Stabilitätsverbesserungen für die Diktierfunktion. Eine weitere Angabe lässt sich ebenfalls in der Updatebeschreibung finden. Demnach gibt es fortan weitere Mobilfunkanbieter, die sich mit der eSIM des iPhone XR sowie Xs verstehen. Das Update für iOS erfolgt wie üblich entweder über die Systemeinstellungen oder via iTunes, im Falle von tvOS taucht die Aktualisierung ebenfalls in den Einstellungen auf.Seltsamerweise aktualisierte Apple bislang noch nicht watchOS 5.1.2. Besitzer einer Apple Watch Series 4 dürfen sich trotz des nur kleinen Versionssprungs demnächst über eine praktische Neuerung freuen. So stehen fortan zusätzliche Complications für die "Infograph"- und "Infograph Modular"-Zifferblätter zur Verfügung. Unverständlicherweise hatten diese nämlich zunächst keine Möglichkeit geboten, auch Mail-, Nachrichten-, Home-, Karten-, Telefon- Freunde-Suchen- und Remote-Komplikationen einzubinden. Für US-Nutzer schaltete Apple zudem die EKG-Funktionalität frei (siehe ). Diese ist allerdings nur sichtbar, wenn als Systemregion "Vereinigte Staaten" hinterlegt wurde.