Apple veröffentlicht Firmware-Updates für AirPort-Modelle mit 802.1n

Update für die 802.1n-Varianten

Sicherheitslücken ließen sich ausnutzen

Update mit dem AirPort-Dienstprogramm

Apple schließt Sicherheitslücken in zahlreichen weiteren AirPort-Modellen. Das Unternehmen hat jetzt die Firmware-Version 7.8.1 für etliche Varianten von AirPort Express, AirPort Extreme und AirPort Time Capsule veröffentlicht.Die Aktualisierung steht für die 802.1n-Modelle der WLAN-Basisstationen zur Verfügung. Sie behebt acht Schwachstellen in den Geräten, die bereits vor geraumer Zeit abgekündigt wurden. Die 802.1ac-Varianten sind nicht betroffen, für diese stellte Apple bereits Ende Mai ein Update auf Version 7.9.1 zur Verfügung, das dieselben Lücken schloss wie die jetzige Aktualisierung.Zwei der mit dem Update entschärften Sicherheitslücken waren besonders kritisch, sie konnten von Angreifern aus der Ferne genutzt werden. Unter anderem ließen sich die Geräte mit der bislang aktuellen Software durch Denial-of-Service-Attacken lahmlegen. Hacker konnten außerdem Speicherbereiche auslesen oder sogar Schadcode auf die AirPorts schleusen und ausführen. Darüber hinaus behebt Apple mit Firmware-Version 7.8.1 für die 802.1n-Modelle das Problem, dass ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unter Umständen nicht alle Daten der vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen löschte. Zudem akzeptieren die Geräte nach der Aktualisierung keine unerwünschten Source-Routed-IPv4-Pakete mehr.Details zu den einzelnen Patches nennt Apple in einem Support-Dokument . Besitzer der von den Sicherheitslücken betroffenen WLAN-Basisstationen sollten das Update möglichst umgehend mit dem AirPort-Dienstprogramm einspielen. Eine Anleitung stellt Apple auf den hauseigenen Internetseiten zur Verfügung.