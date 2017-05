Apple verlängert Akkutausch für Apple Watch der ersten Generation

Aufgrund sporadischer Vorfälle mit dem verbauten Akku bei der ersten Apple-Watch-Generation hat Apple den Austausch innerhalb des Garantiezeitraums auf drei Jahre ab Kaufdatum verlängert. Damit will man dem Problem aufquellender und defekter Akkus begegnen, was häufig andere Komponenten in Mitleidenschaft zieht und letztendlich einen Austausch der gesamten Apple Watch erforderlich macht.Der Abschluss von AppleCare+ ist für einen kostenlos Austausch des defekten Akkus nicht erforderlich. Standardmäßig gewährt Apple nur ein Jahr Garantie auf die Apple Watch, was mit AppleCare+ für 65 Euro auf zwei Jahre erweitert werden kann. Im Fall des Akkus hat Apple dies für alle Käufer der ersten Apple Watch nun auf einheitlich drei Jahre erhöht. Unklar ist aktuell, ob bereits von Kunden gezahlte Akku-Reparaturen von Apple erstattet werden. Für derartige Anliegen kann man sich an Apples technischen Support unter der Telefonnummer 0800 6645 451 wenden.