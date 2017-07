Apple verkauft jetzt goldene Kopfhörer

Gold als Zeichen der »urbanen Safari«

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Apple mit einem Modelabel zusammentut, um eine Sonderedition eines bekannten Produkts auf den Markt zu bringen. So geschehen ist dies bereits etwa bei der Apple Watch Hermès. Jetzt gibt es eine neue Kooperation mit Balmain, genau wie Hermès ein französisches Modeunternehmen. Gemeinsam vertreiben sie seit heute besondere Varianten von zwei Beats-Kopfhörern, dem Beats Studio Wireless ( ) und den Powerbeats3 ( ).In beiden Fällen unterscheiden sich die neuen Ausführungen in erster Linie durch die Farbe. Das Marketing nennt diese »Sahara mit Akzenten in Metallic Gold«. In erster Linie soll diese Optik die Vision des Modeschöpfers Olivier Rousteing für eine »urbane Safari« verkörpern. Dass sowohl der Bügelkopfhörer als auch die In-Ears mit Ohrbügel dadurch aussehen wie geformte Goldbarren, ist sicherlich kein unerwünschter Nebeneffekt.Außer der Farbe zeichnen sich die Sondereditionen durch einen eingravierten Balmain-Schriftzug aus, sowie durch einem passende Etui aus Wildleder, welches den »typischen Balmain-Reißverschluss« ausweist. Technisch handelt es sich dagegen um die gleichen Geräte wie ihre Geschwister in anderen Farben. Der Over-Ear-Bügelkopfhörer Beats Studio verspricht adaptive Zweifach-Geräuschunterdrückung und 12 Stunden Akkulaufzeit. Die Powerbeats3-Ohrhörer sind nur untereinander mit einem Kabel verbunden und vertrauen für die drahtlose Verbindung mit den Elektronikgeräten auf den gleichen Apple W1-Chip, der auch auf bei den AirPods zum Einsatz kommt.Allerdings sind die Balmain-Editionen deutlich teurer: Für die »Beats Studio Wireless Kopfhörer – Balmain Sonderedition« ruft Apple im Online-Store 699,95 Euro auf (im Gegensatz zu den 379,95 Euro der anderen Farbausführungen) und für die »Powerbeats3 Wireless In-Ear Kopfhörer - Balmain Sonderedition« sind es 249,95 Euro (statt der sonst üblichen 199,95 Euro ).Für die Bewerbung der neuen Produkte hat Beats das Model Kylie Jenner als Gesicht gewonnen. Sie ließ sich in goldenem Farbstich und sandigen Animationen mehrmals mit beiden Sondereditionen ablichten