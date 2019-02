Apple stellt Gynäkologin für Health-Team ein

Breite Erfahrung im Bereich der Fortpflanzungsmedizin

Apple hat die Gynäkologin Dr. Christine Curry eingestellt, berichtet CNBC. Die Geburtshelferin erhielt durch einen Artikel in der Frauenzeitschrift Cosmopolitan eine gewisse Prominenz. Beobachter und interne Quellen interpretieren den Schritt so, dass Apple verstärkt in Richtung Frauengesundheit forscht. Der Bereich gilt als zukunftsträchtiger Markt.Quellen des Nachrichtenportals sprechen davon, dass der Apple-Watch-Hersteller mit Currys Einstellung seine Bemühungen um die Gesundheit von Frauen verstärkt. Auf der anderen Seite soll Dr. Curry aber auch an anderen Projekten mitarbeiten, hieß es weiter. Christine Curry hat vorher in zwei Universitätskliniken und einem Frauengefängnis gearbeitet. Zudem war sie als Ausbilderin an der Boston University School of Medicine tätig. Ihre klinischen Arbeiten zur Wirkung des Zika-Viruses bei Schwangeren brachte ihr einen Artikel in der renommierten Frauenzeitschrift Cosmopolitan ein.Tim Cook betonte mehrfach, dass der Gesundheitssektor eine hohe Priorität für Apple besitzt. Er sagte vor wenigen Wochen, die Verbesserung der Gesundheit werde Apples größter Beitrag für die Menschheit darstellen. Der Konzern hatte zum Start seines HealthKit-Dienstes keine Fortpflanzungsmedizin integriert und korrigierte das kurze Zeit später mit „Reproductive Health“. Der Service beinhaltet zwar Menstruation, Ovulationstests und Basaltemperatur, sieht sich aber einiger Kritik ausgesetzt. Frauen beschweren sich häufig über mangelnde Bedienungsfreundlichkeit. Es ist demnach gut möglich, dass Apple an einer verbesserten Version arbeitet und dazu die Expertise von Dr. Christine Curry nutzen möchte.Es gibt einen breiten Markt an Gesundheits-Apps, die auf Frauen ausgerichtet sind. Darunter fallen etwa Programme, um die Fruchtbarkeit zu überwachen. Apple-Watch-Konkurrent Fitbit befasst sich intensiv mit dem Thema und hat dazu die Assistenzprofessorin Dr. Katherine White in seinen Beraterstab geholt. Das Unternehmen gab in einem Blog bekannt, dass seine neuen Frauengesundheitsfunktionen mit die gefragtesten Features der Fitbit-Community darstellten. Apples Portfolio in diesem Bereich ist noch klein, obwohl Gesundheits- und Fitness-Tracking zu großen Teilen von der weiblichen Kundschaft nachgefragt werden.