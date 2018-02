Apple startet Reparaturprogramm für bestimmte iPhone 7

Apple hat ein neues Reparaturprogramm aufgelegt, über das Kunden ihr Gerät kostenfrei von einem bestimmten Problem befreien lassen können. Diesmal geht es um bestimmte Modelle des iPhone 7, die sich wegen einer fehlerhaften Komponente auf der Hauptplatine nicht mehr in erreichbare Mobilfunknetze einklinken können und stattdessen »No Service« anzeigen.In Europa verkaufte Geräte dürften Apples Informationen zufolge nicht von dem Problem betroffen sein, deshalb qualifizieren sich diese nicht für das Reparaturprogramm. Problembehaftete Hardware stammt aus den Jahren 2016 bis 2018 und wurde in den USA (Modellnummer A1660), China (A1660, bzw. A1780) oder Japan (A1779) verkauft.Nutzer, die wegen der fehlerhaften Komponente bereits Reparaturkosten bei Apple bezahlt haben, erhalten diese zurückerstattet und werden demnächst von Apple per E-Mail kontaktiert.Weiterführende Links: