Apple startet Back to School 2017 in Deutschland

Jedes Jahr gibt es bei Apple die "Back to School"-Promo, bei der Kunden aus dem Bildungsbereich Rabatte bzw. Zugaben erhalten. Nachdem die Aktion bereits im vergangenen Monat in den USA anlief, schaltete Apple die Sonderseite nun auch im deutschsprachigen Store (siehe ). Apple orientiert sich diesmal wieder an der Gestaltung der letzten Aktion. Gab es früher entweder einen Gutschein oder vergünstigte iPods, so sorgt Apple wie schon 2016 "für die Beats", wie es auf der Angebotsseite heißt. Entscheidet man sich im Bildungs-Store für einen qualifizierten Mac, dann gibt es kabellose Beats-Kopfhörer hinzu. Zur Auswahl stehen die Modelle Beats Solo3 Wireless On-Ear, Powerbeats3 Wireless oder BeatsX.Keine Überraschungen gibt es bei der Liste qualifizierter Macs . Wie üblich ist der Mac mini von der Aktion ausgeschlossen, auch der Mac Pro zählt nicht dazu. Außerdem muss ein neues Gerät gekauft werden, generalüberholte Macs berechtigen nicht zur Kopfhörer-Dreingabe. Beim iPad muss es entweder iPad Pro, das aktuelle iPad 9,7" oder ein iPad mini 4, iPhones sind in diesem Jahr nicht mehr mit dabei. Im Falle des iPad Pro 10,5" oder 12,9" fällt für die BeatsX-Kopfhörer kein Aufpreis an, wohl aber für Powerbeats3 or Solo3. Die reduzierten Preise des Bildungsstores gibt es natürlich weiterhin - diese liegen bei Rabatten zwischen 68 und 328 Euro - je nachdem ob es das günstigste iPad oder das hochwertigste MacBook Pro ist.Apple bewirbt außerdem prominent, dass sich alte Macs eintauschen lassen, um eine Gutschrift von bis zu 1425 Euro zu erhalten ( ). Ein Blick auf die Angebotsbestimmungen zeigt aber, dass jenes "bis zu" ein kaum zu erreichender Maximalwert ist, denn es muss ein "iMac in hervorragendem Zustand" sein, wie Apple ausführt. Um auf den Bildungsseiten tatsächlich einkaufen zu können verlangt Apple eine Bestätigung, als Student, Lehrkraft oder Uni-Mitarbeiter tätig zu sein. Apple kooperiert dazu mit UNiDAYS, um den Nachweis schnell erbringen zu können.