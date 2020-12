Apple ruft Austauschprogramm für iPhone-11-Displays ins Leben

Nur zwei Jahre – aber provisorischer Display-Tausch

Was Betroffene unternehmen sollen

Am Wochenende hat Apple ein neues Serviceprogramm für das iPhone 11 ins Leben gerufen. Laut Apple sollen einige Touch-Screens des iPhone 11 einen Fertigungsmangeln aufweisen, welcher dazu führen kann, dass dieser nicht mehr richtig reagiert. Zur Behebung des Fehlers muss das gesamte Display ausgetauscht werden. Laut Apple sei nur ein kleiner Prozentsatz der Geräte betroffen, welche der Konzern zwischen September 2019 und Mai 2020 fertigte.Apple tauscht das Display bei betroffenen Geräten auch schon vor Auftreten des Fehlers – aber nur, wenn die Seriennummer des Gerätes zeigt, dass das Smartphone den Fertigungsmangel aufweist. Auf der Seite des Service-Programms kann der Kunde feststellen, ob das eigene iPhone 11 von dem Austauschprogramm betroffen ist. Die Seriennummer des iPhones findet sich in der Einstellungs-App unter AllgemeinInfo.Das Programm ist nur für zwei Jahre gültig – aber anders als bei sonstigen Service-Programmen wird hier das Display-Modul bereits ohne eingetretenen Defekt getauscht. Das Service-Programm der MacBook-Pro-Tastaturen, welche zwischen 2016 und 2019 gefertigt wurden, ist für vier Jahre gültig – doch hier wird nur getauscht, wenn die Tastatur bereits nicht mehr korrekt funktioniert.Belegt die Seriennummer, dass das eigene iPhone 11 ein fehlerhaftes Display aufweist, sollen sich Betroffene an einen Apple Store, den Apple Support oder einen autorisierten Apple-Service-Partner wenden. Vor Reparatur des Gerätes sollte der Kunde auf jeden Fall ein Backup durchführen – denn auch bei einer Display-Instandsetzung kann etwas schief gehen und die Daten wären verloren.Hat man bereits aufgrund dieses Fehlers eine Reparatur durchführen lassen, erstattet Apple die entstandenen Kosten zurück. Betroffen scheint nur das iPhone 11 mit LCD-Display betroffen zu sein – das iPhone 11 Pro oder Pro Max sind nicht Teil dieses Service-Programms. Eine Einschränkung dieses Austauschprogramms ist, dass das iPhone nur in dem Land repariert werden kann, in welchem es erworben wurde – doch innerhalb des EWR ist die Reparatur laut Apple auch in anderen Staaten kein Problem.