Apple repariert keine verlorenen iPhones mehr – Abgleich mit IMEI-Datenbank

Apple prüft IMEI in Datenbank der GSMA

„Wo ist?“ ermöglicht Aktivierungssperre

Wer Hilfe für ein defektes iPhone sucht, erhält diese üblicherweise in einem Apple Store oder einem autorisierten Service-Partner. Dass die Reparatur von Geräten kategorisch ausgeschlossen wird, passiert eher selten – beispielsweise dann, wenn ein Produkt als „abgekündigt“ gilt: Für dieses steht ausnahmslos kein Hardware-Support mehr zur Verfügung. Als Vorbereitung für eine Reparatur müssen Betroffene „Mein iPhone suchen“ deaktivieren – damit möchte Apple sicherstellen, keine gestohlenen Geräte anzunehmen. Nun gibt das Unternehmen eine weitere Sicherheitsmaßnahme bei der Annahme defekter iPhones aus.Bei der International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) handelt es sich um eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Mobiltelefon eindeutig identifiziert werden kann. Geräte, die Dual-SIM-Funktionen ermöglichen, verfügen über zwei unterschiedliche IMEI-Nummern. Nutzer können die IMEI bei einem Diebstahl oder Verlust angeben, das entsprechende Gerät wird dann in der GSMA Device Registry als gestohlen oder verloren markiert. Ab sofort greifen Mitarbeiter, die eine Reparatur des iPhones durchführen sollen, zuerst auf diese Datenbank zu: Ein internes Memo, das diese Neuerung beschreibt, liegt MacRumors vor. Taucht das Gerät bei der GSMA auf, verweigert der Apple Store oder die zertifizierte Werkstatt die Reparatur. Auf diese Art soll das Entwenden von iPhones noch unattraktiver werden: Ein Schaden an einem gestohlenen Gerät lässt sich so deutlich schwerer beheben.Die neue Richtlinie betrifft vor allem iPhones, die noch nicht in das „Wo ist?“-Netzwerk eingebunden wurden. Anwender sind angehalten, diese Sperre für Geräte aufzuheben, ehe eine Reparatur erfolgen kann. Hierfür benötigen Nutzer ihre Apple-ID sowie das Passwort. Sind diese Daten nicht länger erinnerlich, hilft zumeist nur noch ein Kaufnachweis. Auch bei der gewollten Weitergabe des Geräts muss darauf geachtet werden, die Aktivierungssperre auszuschalten – nähere Informationen nennt Apple auf dieser Internetseite