Raubzüge in Apple Stores: Wie Apple iPhone, iPad & Co. besser sichern will

Software soll iPhones vor Diebstahl schützen



Quelle: Apple

Neuartiges Display-System mit eingebautem Diebstahlschutz

Halterungen für iPhone, iPad, MacBook und Apple Watch

22. September 2018: Eine Bande von acht Hoodie-Trägern stürmt den Apple Store in Palo Alto und erbeutet iPhones sowie weitere Geräte. Der Schaden für Apple beläuft sich auf 57.000 US-Dollar. Nur wenige Stunden später werfen Kriminelle die Scheiben desselben Ladengeschäfts ein und stehlen Ware im Wert von rund 10.000 US-Dollar. Solche Taten sind keine Einzelfälle, immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Diebstählen und Raubzügen in den stationären Shops des kalifornischen Konzerns, zuweilen im großen Stil.Apple setzt natürlich ebenso wie andere Ladenbetreiber auf diverse Diebstahlschutz-Maßnahmen. Dabei kommen physische Sicherungsverfahren wie etwa das Anleinen der Geräte zum Einsatz, welche allerdings ästhetisch nicht sehr ansprechend sind. Apple nutzt zudem eine spezielle Software auf iPhones und iPads, die unter anderem die Ausstellungsstücke automatisch sperrt und somit unbrauchbar macht, wenn sie aus dem Apple Store entfernt werden. Der beabsichtigte Abschreckungseffekt tritt durch diese Maßnahmen allerdings nicht immer ein, wie zahlreiche Einbrüche und Raubüberfälle der vergangenen Jahre zeigen.In Cupertino hat man sich daher offensichtlich Gedanken zur Verbesserung des Diebstahlschutzes in den Apple Stores gemacht. Das Ergebnis der Überlegungen ist eine Schutzschrift mit dem Titel "Product-display system", die jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht wurde. In dem Patentantrag beschreibt Apple eine Reihe von neuartigen mechanischen Sicherungssystemen. Dazu gehören beispielsweise spezielle Bügel, mit welchen sich iPhones oder MacBooks in der Auslage fixieren lassen. Kombiniert werden diese mit einem runden und in einem bestimmten Winkel platzierten Ständer, auf dem die Gerätehalterungen beweglich moniert werden. Die Vorrichtungen sollen dabei aus Sicherheitsgründen und wegen der ästhetischen Anmutung so gestaltet sein, dass die erforderlichen Befestigungselemente nahezu unsichtbar sind. Apple demonstriert in dem Patentantrag mithilfe von Zeichnungen, wie die Sicherungssysteme auf einem der für die Apple Stores typischen Tische aussehen könnten.Das in dem reich illustrierten Patentantrag beschriebene System eignet sich Apple zufolge für nahezu alle hauseigenen Geräte, die das Unternehmen in den Apple Stores anbietet. Vorgesehen sind Halterungen für Smartphones, Tablets und Notebooks ebenso wie Befestigungen für die Apple Watch. Ob das kalifornische Unternehmen solche oder ähnliche Diebstahlschutz-Vorrichtungen in absehbarer Zeit in seinen Ladengeschäften einsetzen wird, ist nicht bekannt. Apple sichert sich regelmäßig verschiedene Schutzrechte, ohne dass diese unmittelbar in Produkte einfließen.