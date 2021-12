Apple patentiert Fernbedienung mit Touch-ID-Sensor

Mehrere Nutzer, mehrere Sensoren

Patent, keine Produktankündigungen

Momentan ist es nur möglich, ein Apple TV über einen Pin-Code abzusichern und so verschiedene Funktionen zu sperren. Viele verzichten aufgrund der nervigen Eingabe auf einen solchen Code, obwohl sich viel Privates auf der Set-Top-Box befindet. Beim iPhone und später auch beim iPad und Mac löste Apple dies über einen Fingerabdrucksensor: Mit diesem ist in den meisten Fällen keine Pin-Code-Eingabe mehr notwendig, um Zugriff auf das Gerät zu erhalten – und trotzdem bietet dieser ein hohes Maß an Sicherheit.Nun sprach das US-Patent-und-Markenamt Apple ein neues Patent mit der Nummer 11,210,884 zu, in welchem es um eine Fernbedienung mit integriertem Fingerabdrucksensor geht. Apple spricht im Patent explizit davon, dass eine derartige Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehers, aber auch für Befehle an HomeKit-Geräte genutzt werden kann.Apple schränkt das Patent nicht auf einen speziellen Kommunikationsweg ein, sondern nennt viele Übertragungswege, wie die Fernbedienung die gesammelten Daten übertragen könnte: Infrarot, sichtbares Licht, per Ton, Bluetooth, WLAN, NFC oder über sonstige Funk-Standards.Im Patent spricht Apple auch davon, dass der Fingerabdrucksensor mehrere Personen unterscheiden und dann unterschiedliche Funktionen freischalten kann. Zur besseren Absicherung möchte sich Apple auch nicht auf einen einzelnen Sensor festlegen: Mehrere Fingerabdruck-Sensoren könnten zusammenarbeiten, um ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten. Auch hält sich Apple die Möglichkeit offen, zukünftig auf andere Biometrieverfahren wie beispielsweise Face ID zu setzen.Jedes Jahr patentiert Apple hunderte von Designs, Ideen oder Erfindungen – dies bedeutet aber nicht, dass in Zukunft eine Apple-TV-Remote mit biometrischer Anmeldung erscheint. Beantragt hat Apple das Patent bereits im August 2019 – doch die Prüfung eines solchen Patents durch das US-Patentamt dauert meist mehrere Jahre.