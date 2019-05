Apple macht Ernst bei Erweiterter Realität: 30 Mal mehr Stellenausschreibungen als vor einem Jahr

Aktuell 33 Stellenangebote



Grafik: Thinknum

Bislang keine Details zu AR-PRodukten

Mehr als verdreißigfacht hat sich in den letzten zwölf Monaten die Zahl der Stellen, die Apple im Zusammenhang mit der Entwicklung von AR-Produkten ausschreibt. Das deutet darauf hin, dass der iPhone-Hersteller das Thema "Erweiterte Realität" in allernächster Zukunft weiter vorantreiben will.Während in Cupertino Anfang Mai vergangenen Jahres lediglich eine Position mit dem Arbeitsschwerpunkt Augmented Reality angeboten wurde, gibt es aktuell 33 entsprechende Stellenangebote. Das ergab eine Auswertung des Statistikportals Thinknum. 30 offene Stellen für AR-Spezialisten gibt es demzufolge in Cupertino, zwei Positionen sind in München zu besetzen, eine in Rogers. Die aktuellen Stellenausschreibungen richten sich unter anderem an Softwareentwickler, Ingenieure verschiedener Fachrichtungen sowie Grafik- und UI-Designer.Welche AR-Produkte das verstärkte Team der Mitarbeiter entwickeln soll, ist nicht bekannt. Thinknum hat in den aktullen Stellenausschreibungen ungewöhnliche Beschreibungen ausgemacht, in denen etwa die Wörter "Kaffee", "Barista" und "Experiences" zu finden sind. Das Portal vermutet daher, dass Apple mit einem kreativen Ansatz in Sachen Erweiterter Realtität unter anderem die Interaktion mit Geräten im Blick hat. Etwas mehr Aufschluss gibt eine Stellenausschreibung von Ende April. In dieser wird ein "AR Experiences Programmer" gesucht. Er oder sie soll das Team ergänzen, das das 2018 präsentierte Spiel "SwiftShot" entwickelte, und das "Verständnis der Welt für Erweiterte Realität voranbringen."