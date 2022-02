Apple kündigt Maßnahmen an: Kampf gegen AirTag-Stalking – das sind die Änderungen

So will Apple gegen Stalking per AirTags vorgehen

Hinweise, was zu tun ist, um fremde AirTags zu deaktivieren

Fremden AirTag an das iPhone halten bis eine Benachrichtigung erscheint

Benachrichtigung anwählen, anschließend sieht man Informationen zum AirTag inklusive Seriennummer und die letzten vier Ziffern der registrierten Telefonnummer

Sollte man den Besitzer kennen, ermöglicht dies die Identifizierung

Apple weist darauf hin, zur Dokumentation bitte einen Screenshot anzufertigen

Es ist außerdem möglich, durch Tipp auf "Anleitung zum Deaktivieren des AirTags" die Ortung zu unterbinden

Eine andere Option ist, den AirTag zu öffnen und die Batterie zu entfernen

Sollte es sich um Stalking handeln oder man das Gefühl haben, die eigene Sicherheit sei gefährdet, empfiehlt sich, den Vorfall der Polizei zu melden

Weitere Schritte geplant, um missbräuchliche Nutzung zu erschweren

AirTags Stalking als Straftat – Apples neue Erklärung

Die AirTags gelten als zuverlässiges und einfach zu nutzendes Hilfsmittel, um verlorenen Gegenständen auf die Schliche zu kommen. Apples System ermöglicht nicht nur die Grob-Ortung bei Verlust und zeigt den Ort auf der Karte an, auch in Räumen ist eine Präzisionssuche möglich. Wie so oft ist es neuen Technologien zu eigen, dass sie abseits vom eigentlichen Einsatzzweck verwendet und für weniger erfreuliche Anwendungen missbraucht werden. Recht schnell nach Verkaufsstart der Suchetiketten (Store: ) mehrten sich die Berichte, wie beliebt AirTags bei Stalkern sind. Günstiger und einfacher war es selten, das Bewegungsprofil eines Opfers ausfindig zu machen – sei es, indem man einen AirTag in die Tasche wirft oder am Auto befestigt.Apples bisherige Maßnahmen samt früher Warnung, wenn ein fremder AirTag sich längere Zeit in direkter Nähe befindet, konnten das Problem allenfalls etwas einschränken. Vor allem sorgte die schwer verständliche Warnmeldung "Unbekanntes Zubehör in Ihrer Nähe entdeckt" erst Recht für Verwirrung. Apple hat jetzt angekündigt, wie man sich der Sache noch besser annehmen und Stalking bestmöglich verhindern wolle. Beispielsweise geht es der erwähnten Meldung zugunsten aussagekräftigerer Informationen an den Kragen. Eindeutig heißt es darin nun, ein AirTag befinde sich in der Nähe. Auf einer Karte ist zu sehen, seit wann sich das Suchetikett mit der fremden Person bewegt. Apple beschreibt zudem, was zu tun ist, um sich gegen den Stalking-Versuch zu wehren.Neben besagter Anleitung und aussagekräftigeren Warnungen will Apple weitere Maßnahmen umsetzen, die aber noch etwas Zeit benötigen. So wird auch Präzisions-Ortung für fremde AirTags aktiviert, außerdem soll das Alarmgeräusch des AirTags auf allen iOS-Geräten in der Nähe erschallen. Momentan ist es nämlich eine beliebte Masche, einfach den kleinen Lautsprecher stillzulegen. Die Lautstärke des Alarms steigt ebenfalls, um das möglicherweise zum Stalking eingesetzte Etikett schneller zu finden. Apple nennt kein genaues Datum, wann die beschriebenen Schritte greifen – und inwiefern sich Android-Nutzer besser wehren können.Wer neue AirTags in Betrieb nimmt, erhält in Zukunft neben der Meldung bezüglich erfolgreicher Einrichtung auch eine klare Warnung. So heißt es, die AirTags seien dazu gemacht, verlorene Gegenstände zu finden. Der Einsatz zum Tracking von Personen sei widerrechtlich und gelte in den meisten Ländern der Welt als Straftat. Die AirTags seien so designt, dass Stalking-Opfer sehr schnell Kenntnis erlangen und anschließend die Strafverfolgung zur Identifizierung des Täters zurate ziehen können.